Fink rechnet mit Abstieg von Schalke 04

Sho Tamura via www.imago-images.de

Thorsten Fink glaubt nicht mehr an den Klassenerhalt des FC Schalke 04

Im königsblauen Umfeld haben sie die Hoffnung auf den Klassenverbleib des FC Schalke 04 noch nicht aufgegeben. Der ehemalige Bundesliga-Spieler und -Trainer Thorsten Fink aber schon. Auch Christian Gross, über den er eine hohe Meinung vertritt, kann die Schalker nicht mehr retten.

Das 0:0 gegen Union Berlin war für die prekäre Lage des FC Schalke 04 einmal mehr zu wenig. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt noch immer acht Punkte und Bielefeld hat am Montagabend (20:30 Uhr) beim FC Bayern die Chance, das Polster anwachsen zu lassen.

Solange rechnerisch noch alles möglich sei, würde auf Schalke keiner die Flinte ins Korn werfen, sagte Thorsten Fink in der Schweizer Fußballtalkrunde "Blick Kick". Man werde solange an die Rettung unter Christian Gross glauben, sagte der gebürtige Dortmunder, der jedoch zum vernichtenden Urteil kam: "Das wird nicht passieren."

Auch unter Gross bleibt der Schalke-Erfolg aus

Dem Ende 2020 auf der Cheftrainerposition installierten Gross war es bislang nicht möglich, eine Trendwende zu vollziehen. In acht Bundesliga-Spielen unter der Ägide des Schweizers holte Schalke fünf Punkte. Zudem schieden die Königsblauen im Achtelfinale des DFB-Pokal gegen Wolfsburg aus (0:1).

Fink schätzt Gross jedoch über alle Maße. "Wenn es einer schafft, dann ein Mann mit der Fußball-Erfahrung und dem Sprachschatz von Gross", war Fink voll des Lobes für den 66-Jährigen, dessen Anstellung aufgrund seiner letzten Stationen in Saudi-Arabien (Al-Ahli) und Ägypten (Zamalek SC) von Beginn weg einen kritischen Unterton hatte.

Gross sei zwar ein "hervorragender" Trainer, wie Fink ausführte. "Aber ich gehe dennoch davon aus, dass Schalke absteigt." Daran werde auch die aus seiner Sicht "sehr gute" Leistung am vergangenen Wochenende in Berlin nichts ändern. Denn ohne Siege würden solche Leistungen nichts bringen, so Finks Analyse.

Der frühere Bundesliga-Spieler (367 Partien) und Trainer des Hamburger SV warnte im Zuge der verheerenden Schalker Finanzsituation zusätzlich vor dem drohenden Abstieg. "Wenn sie am Ende tatsächlich absteigen, dann müssen sie unbedingt zusehen, dass sie sofort wieder hochkommen", lautete Finks klarer Appell.