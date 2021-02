Hütter? Kohfeldt? Matthäus spekuliert über Rose-Nachfolger

Fotostand / Wundrig via www.imago-images.de

Lothar Matthäus glaubt, dass der BVB alles richtig gemacht hat

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Jesse Marsch von Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurts Adi Hütter als Nachfolger von Trainer Marco Rose bei seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach ins Gespräch gebracht.

Er sei davon überzeugt, dass diese beiden Namen "auf der Liste ganz weit oben stehen", schrieb er in seiner "Sky"-Kolumne "So sehe ich das".

Das seien aber "bestimmt nicht die einzigen Trainer", die Gladbachs Sportdirektor Max Eberl "auf dem Radar hat. Auch der Name Kohfeldt fällt in diesem Zusammenhang immer wieder", so Matthäus.

Aber: "Marsch und Hütter kommen genau wie Rose aus der RB-Schule. Marsch ist bereit für den nächsten Schritt, nachdem er jahrelang in Salzburg tolle Arbeit abgeliefert hat. Hütter hat sogar schon in der Bundesliga bewiesen, was er mit ähnlichen Möglichkeiten und einem Top-Manager an seiner Seite zu leisten im Stande ist."

Gladbach muss sich für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen, da Rose von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch macht und im Sommer zu Vizemeister Borussia Dortmund wechselt.

Matthäus gratuliert BVB zu Rose-Verpflichtung

Dem BVB gratulierte Matthäus für die Verpflichtung. "Für Dortmund ist das in meinen Augen eine sehr gute Lösung, denn Rose ist ein Top-Trainer. Watzke und Zorc bekommen ihren Wunsch-Trainer und ich glaube auch, dass Marco Rose der anderen Borussia seine Handschrift und damit einen attraktiven und erfolgreichen Fußball verpassen wird", schrieb der 59-Jährige.

Beim BVB würde Rose "sowohl persönlich als auch sportlich andere finanzielle Möglichkeiten" vorfinden. Für Gladbach sei der Wechsel im Sommer "keine allzu gute Nachricht, denn dieser Trainer hat ausgezeichnet zu diesem Verein und diesen Spielern gepasst. Auch die nächsten Jahre wären sehr erfolgreich mit ihm gewesen."