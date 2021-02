Fan-Banner soll BVB-Stars Beine machen

Maik Hölter/TEAM2sportphoto/Pool

Der BVB steht vor richtungsweisenden Partien

Nachdem Borussia Dortmund zuletzt nur eines seiner letzten sechs Bundesliga-Spiele gewinnen konnte, wartet am kommenden Spieltag des deutschen Fußball-Oberhauses ausgerechnet die Partie beim ebenfalls kriselnden Erzrivalen FC Schalke 04. Zuvor steht am Mittwoch zudem das wichtige Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Sevilla auf dem Plan. Für die Fans des BVB Anlass genug, den Stars der Schwarz-Gelben noch einmal vor Augen zu führen, was auf dem Spiel steht.

"Zeit die Wende einzuleiten! Zerreißt euch für Borussia!", lautet die eindeutige Botschaft auf einem Banner, das die Anhänger des BVB am Trainingsgeländer in Dortmund-Brackel angebracht haben.

#BVB - klare Ansage der Fans am Trainingsgelände in Dortmund Brackel: „Zeit die Wende einzuleiten! Zerreißt euch für Borussia!“ pic.twitter.com/dmbtBLFbXy — Jesco von Eichmann (@Sky_Jesco) 15. Februar 2021

Zuletzt mussten sich die Stars von Borussia Dortmund immer wieder vorwerfen lassen, nicht den notwendigen Siegeswillen an den Tag zu legen. Gegen Borussia Mönchengladbach und die TSG 1899 Hoffenheim gab man Führungen aus der Hand, im Achtelfinale des DFB-Pokals geriet der amtierende Vizemeister sogar trotz eines 2:0-Vorsprungs gegen den Zweitligisten SC Paderborn noch einmal ins Schlingern. Letztlich setzte man sich in der Verlängerung gegen den Underdog aus Ostwestfalen durch.

Findet Terzic beim BVB noch Gehör?

Coach Edin Terzic nahm sich unlängst vor allem die etablierten Akteure des BVB zur Brust, stieß mit seinem Appell im Vorfeld des 2:2 gegen Hoffenheim aber wohl nicht auf offene Ohren.

Dennoch ist der Trainer guter Dinge: "Wenn es mal nicht läuft, muss man zusammenhalten - wie in einer Familie", erklärte Terzic am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel beim FC Sevilla. "Wir sind eine Mannschaft, die in dieselbe Richtung geht, aber klar sind die erfahrenen Spieler mehr in der Pflicht voranzugehen als ein 16- oder 17-Jähriger", so Terzic weiter.

Gespannt darf man allerdings darauf sein, ob das Standing des jungen Übungsleiters im Team ins Wanken kommt. Seit Montag ist klar, dass Terzic seinen Posten im Sommer 2021 räumen, Gladbach-Coach Marco Rose das Traineramt beim BVB übernehmen wird.