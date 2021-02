Hoppe vor Schalke-Abschied? Topklubs melden Interesse an

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Schalkes Hoppe soll das Interesse einiger Spitzenklubs geweckt haben

Matthew Hoppe ist in dieser Saison einer der wenigen Lichtblicke beim FC Schalke 04. Mit seinen Auftritten hat es der Youngster aber angeblich auch schon auf die Zettel der großen Vereine geschafft. Vor allem in England soll man vom Stürmer angetan sein.

Verliert der FC Schalke im Sommer sein nächstes Juwel? Nachdem sich die Knappen in der Vergangenheit aus diversen Gründen immer wieder von ihren größten Talenten trennen mussten, könnte Matthew Hoppe der nächste junge Spieler sein, der die Knappen verlässt. Das Interesse anderer Klubs am 19-Jährigen soll zumindest groß sein.

So will das Portal "90min" exklusiv erfahren haben, dass sich mit dem FC Liverpool, Manchester United, Manchester City und Tottenham gleich vier absolute Topklubs aus der Premier League um Hoppe bemühen könnten. Sie alle sollen von Hoppes Entwicklung sehr beeindruckt sein.

Die Scouts der besagten Klubs verfolgen die Auftritte des US-Amerikaners mit großem Interesse, heißt es. Eine namentlich nicht genannte Quelle sagte gegenüber "90min", Hoppe habe eine "echte Aufruhr" unter den Klubs ausgelöst. Auch Vereine aus Spanien und Italien sind dem Bericht zufolge schon auf Hoppe aufmerksam geworden. Um wen es sich dabei handelt, ist allerdings nicht bekannt.

Schalke-Situation befeuert Transfer-Hoffnungen

Dass sich die Schalker in der laufenden Saison schon von Weston McKennie und Ozan Kabak trennen mussten und sportlich sowie finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen, soll die Transfer-Hoffnungen der Interessenten auf einen königsblauen Ausverkauf im Sommer 2021 befeuern.

Klar ist, dass die Schalker ihr Juwel auch im Fall eines Abstiegs nicht ziehen lassen wollen. Ob Hoppe, der vertraglich noch bis 2023 an die Knappen gebunden ist, den Gang in die 2. Bundesliga mit antreten würde, scheint aber unwahrscheinlich. In diesem Fall müsste sich der Tabellenletzte wohl mit einem Abschied auseinandersetzen - ob er will, oder nicht.