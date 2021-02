Flick äußert sich zum Lauterbach-Zoff

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hansi Flick will sich mit Karl Lauterbach aussprechen

Mit seinen Aussagen über den "sogenannten Experten" Karl Lauterbach wirbelte Hansi Flick in den letzten Tagen viel Staub auf - und ruf einige deutliche Reaktionen hervor. Nach dem Spiel gegen Bielefeld versuchte der Trainer die Wogen zumindest etwas zu glätten.

Er sei "ein bisschen emotionaler" als gewöhnlich bei dem Thema gewesen, gab Flick mit Blick auf seine umstrittenen Aussagen über den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach zu. "Vielleicht kann man das eine oder andere ein bisschen anders formulieren", akzeptierte der Münchner Trainer die Kritik an seiner Wortwahl.

Im Kern stehe er aber "im Großen und Ganzen" zu seinen Aussagen, ergänzte Flick: "Ich habe nicht nur als Trainer geantwortet, sondern auch als Familienvater. [...] Aktuell ist die Corona-Pandemie für alle eine wahnsinnige Belastung, aber auch eine sehr große Herausforderung. Es nagt an uns allen."

Er habe "nicht erwartet, dass es solche Wellen schlägt", gab der Bayern-Trainer zu, dass ihn die Wucht der Reaktionen überraschte. Letztlich habe er aber auch "einfach aus meiner Emotionalität heraus geantwortet", bat Flick um Verständnis.

Gesprächsangebot an Lauterbach

Um die Wogen mit Lauterbach zu glätten, schlug Flick schließlich noch ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Politiker vor. "Vielleicht ist es auch mal gut, wenn ich mich mal mit Herrn Lauterbach persönlich abspreche, unter vier Augen und nicht irgendwo in einer Talkshow. Oder mal am Telefon. Einfach, um die Standpunkte mal zu erläutern."

Die Aussage über den "sogenannten Experten" sei ihm in der Hitze des Moments mehr oder weniger rausgerutscht, deutete Flick an: "Normalerweise bin ich keiner, der einen Menschen, den er nicht kennt, in solch ein Licht stellen möchte."

Er wisse natürlich, dass die Fußballer in einer privilegierten Situation seien. "Aber wir halten uns auch seit fast zwölf Monaten gewissenhaft an die Vorgaben. Ich habe einen Blick auf die Menschen, die nicht ihren Beruf ausüben - einfach, weil ich viele kenne, die unter der Pandemie extrem leiden. Sie haben Ängste. Vor diesem Hintergrund wollte ich Ihnen meine Emotionalität gestern ein bisschen näherbringen", erklärte sich der Münchner Trainer.

Damit sei nun aber auch "alles von meiner Seite gesagt", erklärte Flick, der von einem "extremen" Tag berichtete, in dessen Zug auch er Nachrichten erhielt, "die ein bisschen böser sind". Damit komme er aber "gut zurecht", weil er "im Großen und Ganzen" zu seiner Meinung stehe.