Vor RB-Duell: Klopp stellt sich hinter Harmlos-Thiago

Peter Powell via www.imago-images.de

Thiago (l.) hat unter Jürgen Klopp noch nicht zu seiner Bestform gefunden

Ausgerechnet vor dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen RB Leipzig befindet sich der FC Liverpool in der schwersten Krise unter Teammanager Jürgen Klopp. In der Premier League ist der amtierende Meister auf Platz sechs abgestürzt, nachdem er zuletzt dreimal in Serie verloren hat. Ein Sinnbild für die Durststrecke der Reds: Sommer-Neuzugang Thiago, der in Liverpool noch nicht so recht zünden will.

Thiago kam als Triple-Sieger an die Merseyside. Mit dem FC Bayern München hatte er in der Saison 2019/2020 alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Als Stratege im defensiven Mittelfeld führte die elegante Passmaschine in 40 Pflichtspielen Regie und verlieh dem Münchner Spiel Eleganz und Struktur.

Ähnliche Stärken soll der 29-Jährige auch beim FC Liverpool einbringen, der den spanischen Nationalspieler im Sommer für 22 Millionen Euro vom FC Bayern verpflichtete.

Bei den Reds findet Thiago bisher aber nicht zu seiner Weltklasse-Form, die ihn über Jahre hinweg beim deutschen Rekordmeister ausgezeichnet hatte. Zu selten kann er dem Liverpooler Spiel seinen Stempel aufdrücken, zu häufig wird er von seinen Gegenspielern abgekocht und aus der Partie genommen.

In bisher 13 Spielen für den FC Liverpool steht Thiago noch ohne direkte Torbeteiligung da. Zu wenig für die hohen Ansprüche des siebenfachen Deutschen Meisters.

Klopp beschwört: "Gehen durch diese Zeit gemeinsam"

Trotz der anhaltenden Formdelle erfährt der Mittelfeldstar bisher die uneingeschränkte Unterstützung seines Bosses Jürgen Klopp. Vor dem Champions-League-Duell mit RB Leipzig, welches am Dienstagabend in Budapest stattfinden wird, meinte der Reds-Teammanager gegenüber "Sky": "Nachdem er spät ankam, dann Corona hatte und dann verletzt wurde, kam er sehr zügig bei uns rein. Er hat in einer komplett neuen Mannschaft sofort gespielt. Dass das Anpassungszeit braucht, ist völlig normal", verteidigte der deutsche Coach seinen Sommer-Transfer.

Klopp zeigte sich überzeugt davon, dass Thiago noch zu seiner Bestform finden wird: "Wir sind alle komplett happy mit ihm und wissen, dass alles gut wird. [...] Er ist jetzt schon eine ganz wichtige Figur in der Mannschaft und in der Umkleidekabine."

Vor dem Hintergrund der vielen Niederlagen und schwachen Leistungen in den letzten Wochen beschwor Klopp vor dem kniffligen Spiel gegen RB Leipzig noch einmal die Einheit und Geschlossenheit bei den Reds, die sie in den letzten Jahren so stark gemacht hatten: "Wir gehen durch diese Zeit, die momentan ansteht, komplett und gemeinsam."