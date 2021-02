Gisdol wollte Max Meyer offenbar nicht

Uwe Kraft via www.imago-images.de

Max Meyer wechselte zweieinhalb Jahre nach seinem Abgang vom FC Schalke 04 zum 1. FC Köln

Zweieinhalb Jahre nach seinem vieldiskutierten Abgang vom FC Schalke 04 kehrte Max Meyer im Januar in die Bundesliga zurück. Beim 1. FC Köln hat der Spielmacher bislang allerdings einen schweren Stand - auch, weil Trainer Markus Gisdol den 25-Jährigen angeblich gar nicht in seinem Team haben wollte.

Vier Pflichtspiele absolvierte der 1. FC Köln seit der Ankunft von Max Meyer bislang. Eine Minute kam der Winter-Neuzugang als Einwechselspieler beim 3:1-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld in der Bundesliga am 19. Spieltag zum Einsatz. Beim blamablen Aus im DFB-Pokal gegen Zweitligist Jahn Regensburg schaffte es Meyer zwar in die Startelf, wurde aber nach 74 Minuten ausgewechselt.

Unter dem Strich steht: So richtig angekommen ist der frühere Schalker in der Domstadt noch nicht. "Andere sind besser, deshalb spielt er nicht", begründete Trainer Markus Gisdol Meyers Reservisten-Dasein nach dem 0:2 bei Eintracht Frankfurt am Wochenende lapidar.

Und glaubt man dem Kölner "Express" ist es fraglich, ob sich Meyers Status unter Gisdol überhaupt noch nachhaltig verbessert.

1. FC Köln: Heldt wollte Max Meyer, Gisdol nicht

Der selbst in Köln keineswegs unumstrittene Coach habe der Verpflichtung "skeptisch gegenüber gestanden", heißt es in einem aktuellen Bericht des Blattes. Gisdol habe aufgrund des quantitativ ohnehin üppig besetzten zentralen Mittelfelds keine Notwendigkeit für den Transfer gesehen.

Stattdessen soll Sportchef Horst Heldt die treibende Kraft hinter dem Meyer-Deal gewesen sein - weil er an die sportlichen Qualitäten des viermaligen Nationalspielers glaubt und das finanzielle Risiko der Verpflichtung äußert überschaubar war. Gisdol habe sich letztlich "breitschlagen" lassen.

Bitter für Meyer: Viel Zeit, alle Kölner Verantwortlichen von seinen Vorzügen zu überzeugen, hat er nicht. Bereits im Sommer läuft sein Vertrag beim FC schon wieder aus.