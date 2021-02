David Alaba verkündet Abschied vom FC Bayern

via www.imago-images.de

David Alaba spielte seit 2008 beim FC Bayern

Abwehrchef David Alaba wird Klub-Weltmeister Bayern München wie erwartet nach 13 Jahren zum Saisonende verlassen.

Wohin der österreichische Fußball-Nationalspieler wechseln wird, verriet er bei seiner Abschiedspressekonferenz am Dienstag allerdings nicht. Als heißester Kandidat auf die Verpflichtung des 28-Jährigen gilt der spanische Rekordmeister Real Madrid. Auch der FC Barcelona ist interessiert.

"Das war sicher keine einfache Entscheidung", sagte Alaba: "Der Verein liegt mir sehr am Herzen, ich bin ihm für vieles sehr, sehr dankbar. Es war eine unglaublich schöne Zeit." Finanzielle Aspekte hätten keine Rolle gespielt, er wolle "den nächsten Schritt in meiner Karriere machen und eine neue Herausforderung", betonte er.

Alaba war 2008 in die Jugend der Münchner gewechselt und hatte im März 2010 sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Von der Position des Linksverteidigers hat er sich zum Abwehrchef im Zentrum entwickelt, zuletzt half er auch immer wieder auf seiner Lieblingsposition im Mittelfeld aus.

Alaba gewann in 415 Pflichtspielen (33 Tore) mit den Bayern zweimal das Triple und die Klub-WM (2013/2020) sowie sieben weitere Meisterschaften und vier zusätzliche DFB-Pokale.

Hart geführter Vertragspoker versöhnlich beendet

Die Bayern hätten den auslaufenden Vertrag gerne verlängert, sahen sich aber nicht in der Lage, Alabas Forderungen zu erfüllen. Der teilweise auch öffentlich ausgetragene Streit, der sich daran entzündet hatte, sei inzwischen beigelegt, hatte Karl-Heinz Rummenigge zuletzt betont.

"Er war immer ein angenehmer Mensch. Er engagiert sich nach wie vor total beim FC Bayern. Er ist ein absolut seriöser, lieber, netter Kerl, den wir alle mögen", sagte der Vorstandschef bei "Sky Sport News": "Er hat es verdient, dass er bis zum letzten Tag beim FC Bayern gut behandelt wird. Wir werden uns in Freundschaft trennen."

Als Nachfolger haben die Münchner für Sommer den französischen Nationalspieler Dayot Upamecano verpflichtet. Der 22-Jährige kommt für 42,5 Millionen Euro vom Ligarivalen RB Leipzig und unterschreibt bis 2026.

Alle Aussagen von David Alaba aus der Abschiedspressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Alaba über den zeitlichen Rahmen +++

"Ich habe mir da jetzt keine Deadline gesetzt und über den Umzug mache ich mir auch noch keine Sorgen."

+++ Alaba über die Unterstellung der Geldgier in den Medien +++

"Geld war für mich kein Faktor. Wir hatten intern gute Gespräche und ich habe mich immer unterstützt gefühlt. Da wurde von außen viel hereininterpretiert. Ich konnte dazu auch nicht immer etwas sagen, weil wir immer so viele Spiele hatten. Es war einfach eine schwierige Phase von der Kommunikation her. Mein Management ist jetzt mit allen Interessenten in Gesprächen, ich lasse mir da aber keinen Stress machen und werde wir die Zeit nehmen, um zu entscheiden, wohin es geht."

+++ Alaba über Upamecano +++

"Es ist kein Geheimnis, dass er ein Spieler ist, der sehr viel Potenzial hat, sehr robust ist und auch in der Spieleröffnung seine Qualitäten hat. Er hat sich auch jedes Jahr kontinuierlich weiterentwickelt."

+++ Alaba über seine letzten Monate beim FC Bayern +++

"Ich werde in den nächsten Monaten alles in die Waagschale werfen. Das ist nicht nur mein Ziel, sondern das der ganzen Mannschaft. Man kann [auch nach sechs Titel] nicht vom Zenit sprechen, weil der FC Bayern immer diese Ziele hat."

+++ Alaba über den zeitlichen Rahmen der Entscheidung +++

"Ich habe die Entscheidung schon vor ein paar Wochen getroffen, das habe ich den Verantwortlichen dann auch mitgeteilt. Ich hatte auch nach dem zurückgezogenen Vertragsangebot noch Gespräche mit dem Verein, die sehr positiv waren. Aber ich habe mir dann die Zeit genommen und die Entscheidung so getroffen."

+++ Hat der FC Bayern um Alaba gekämpft? +++

"Alle im Verein haben um mich gekämpft. Deshalb bin ich dem Verein auch sehr dankbar und deshalb war es eine schwierige Entscheidungen. Ich bin allen dankbar. Das beginnt bei der Mannschaft und geht über den ganzen Staff und alle Mitarbeiter.

+++ Alaba über seine Ziele in der Zukunft +++

"Ich möchte in erster Linie eine neue Herausforderung, um mich als Person weiterzuentwickeln. Da kommen viele Faktoren zusammen. Es geht darum, mich als Spieler weiterzuentwickeln. Das wird ganz wichtig für meine Entscheidung. Der Klub FC Bayern hat mich als Person sehr geprägt und ich durfte hier eine unglaublich Karriere erleben."

+++ Alaba über den Zwist mit der Vereinsspitze +++

"Ich glaube, wir hatten intern immer eine gute Beziehung. Ich bin auch denen zutiefst dankbar. Wir hatten mehrere Gespräche und da hat sich etwas weiterentwickelt. Ich habe die Entscheidung dann einfach so für mich getroffen."

+++ Alaba über die Perspektive im Mittelfeld +++

"Das hat sich ergeben zuletzt, dass ich da gespielt habe, weil wir Probleme im Mittelfeld hatten. Ich kenne aber meine Position in der Mannschaft und weiß, dass ich in der Innenverteidigung der Mannschaft helfen kann. Das hat bei der Entscheidung keine Rolle gespielt."

+++ Alaba über die Gründe +++

"Ich habe mir Zeit gelassen, weil es nach 13 Jahren keine einfache Entscheidung ist. Ich habe die Zeit gebraucht und habe für mich entscheiden, etwas neues zu sehen und einen neue Challenge zu suchen. Ich habe es mir eine Zeit durch den Kopf gehen lassen. Ich habe noch vier, fünf, sechs Jahre, die ich Fußball spielen kann und ich habe mir überlegt, dass ich mir darüber Gedanken machen will. Es ist kein Geheimnis, dass mein Management mit dem FC Barcelona in Kontakt steht."

+++ Alaba verkündet Bayern-Aus +++

"Ich habe für mich persönlich die Entscheidung getroffen, nach der Saison etwas neues zu machen und den Verein zu verlasen. Das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich den Verein sehr, sehr ins Herz geschlossen habe. Die Entscheidung, wo die Reise hingeht, habe ich noch nicht getroffen. Ich habe in diesen 13 Jahren tolle Erlebnisse gesammelt, das Triple 2013, mein Debüt vor 13 Jahren, auch das Triple in diesem Jahr. Das kann man in Worten gar nicht zusammenfassen. Dafür bin ich einfach unglaublich dankbar."

+++ Die Pressekonferenz beginnt +++

Pünktlich startet das Presse-Event bei dem sich alles um David Alaba drehen wird. Der Hauptdarsteller nimmt als einziger auf dem Podest Platz.

+++ Gleich geht es los +++

In wenigen Minuten beginnt die Pressekonferenz in München. Dann gibt es endlich Klarheit, wie die Zukunft von David Alaba aussehen wird.

+++ Endet die Ära Alaba beim FC Bayern nach 13 Jahren? +++

2008 wechselte David Alaba aus der Jugend von Austria Wien in die U19 des FC Bayern - der Beginn einer glanzvollen Erfolgsgeschichte mit unter anderem neun deutschen Meisterschaften, sechs Siegen im DFB-Pokal sowie zwei Triumphen in der Champions League.

Im Sommer ist wohl Schluss für den inzwischen 28-Jährigen in München. Alabas Vertrag läuft aus. Auch aufgrund großer Unterschiede in den finanziellen Vorstellungen kommt eine Verlängerung nicht zustande. Das wird Alaba aller Voraussicht nach auf der heutigen PK auch offiziell verkünden.

+++ Zu welchem Klub zieht es David Alaba? +++

Noch nicht klar ist, bei welchem Verein es für Alaba ab der kommenden Saison weitergeht. Angesichts seiner Vertragssituation ist natürlich das gesamte Who is who des europäischen Fußballs an dem vielseitig einsetzbaren Defensivspieler interessiert.

In der Pole Position ist laut übereinstimmenden Medienberichten Real Madrid. Offen ist, ob er heute bereits bekannt gibt, welcher Klub letztlich das Rennen gemacht hat.