Casteels begehrt: "Wenn ich wechseln würde, dann nur ..."

Koen Casteels hat beim VfL noch einiges vor

Koen Casteels gehört seit mehreren Jahren zu den besten Torhütern der Fußball-Bundesliga. Der Schlussmann des VfL Wolfsburg wurde aufgrund seiner erneut konstant starken Leistungen zuletzt sogar mit einem Wechsel zu Konkurrent Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

Derzeit befindet er sich selbst mit seinen Wölfen auf Champions-League-Kurs und liegt als Tabellenvierter mit dem VfL bereits sechs Punkte vor dem BVB. Verliert ein möglicher Wechsel also schon aus perspektivischen Gründen an Reiz?

Im Gespräch mit der "Sport Bild" stellte der Belgier klar, dass die Königsklasse ein mit entscheidendes Kriterium wäre, sollte es einmal zu einem Abschied aus der Autostadt kommen: "Wenn ich wechseln würde, dann nur zu einem Klub, der Champions-League-Ambitionen hat. Ich habe die Ambition, auf dem höchsten Niveau zu spielen."

Dieses hat er derzeit zumindest auf nationaler Ebene mit Wolfsburg erreicht. Seit sieben Spielen sind die Niedersachsen ungeschlagen, haben in dieser Zeit so wenig Gegentore kassiert wie kein anderes Team.

Zehn Gegentore weniger als Neuer beim FC Bayern

Casteels betonte, dass er unter diesen Umständen auch seine weitere Zukunft durchaus beim VfL sieht: "Ich fühle mich in Wolfsburg sehr wohl", so der 28-Jährige, der seit 2015 im Verein ist.

Wolfsburg überzeugt in der laufenden Spielzeit mit einer guten Balance im eigenen Spiel, hat insgesamt schon zehn Gegentore weniger kassiert als der Rekordmeister FC Bayern München. Ein Umstand, der Casteels als Keeper besonders gut gefällt.

"Bei uns weiß jeder, was er zu tun hat. Wenn jeder seine Aufgabe gut ausführt, ist es schwierig, gegen uns eine Torchance zu kreieren. Dazu kommt, dass im Moment alle bei uns sehr wach sind und Situationen früher erahnen und schneller reagieren als die Gegner", erklärte der 1,97-m-Hüne.

Wolfsburg kann sich in den kommenden Wochen weiter in Stellung bringen: An den kommenden sechs Bundesliga-Spieltagen bekommt es der VfL ausschließlich mit Kontrahenten aus der unteren Tabellenhälfte zu tun.