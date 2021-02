Frankfurt-Star sagt BVB, Gladbach und Co. den Kampf an

Jan Huebner/Meiser via www.imago-images.de

Will mit Eintracht Frankfurt auch den FC Bayern ärgern: Makoto Hasebe

Durch die jüngste Erfolgsserie ist das Selbstvertrauen bei Eintracht Frankfurt deutlich gestiegen. Laut Defensivspieler Makoto Hasebe könnte die SGE künftig die zweite Kraft im deutschen Profifußball sein.

"Die Eintracht kann auf die Stufe hinter Bayern kommen", erklärte der 37-Jährige im "Sport Bild"-Interview, "zu Klubs wie Dortmund, Gladbach, Leipzig. Dafür müssten wir jedes Jahr international dabei sein, im besten Fall in der Champions League."

Aktuell belegen die formstarken Hessen als Dritter einen Champions-League-Rang. Am kommenden Samstag kann die Eintracht im direkten Duell gegen den FC Bayern München zeigen, wie weit sie tatsächlich vom Branchenführer entfernt ist.

"Wir sind sehr gut drauf, und Bayern hat momentan sehr viele Spiele und muss viel reisen", betonte Hasebe: "Trotzdem sind sie so gut und haben so viel Siegermentalität."

Der Vertrag des Routiniers läuft am Saisonende aus. Ans Aufhören denkt er allerdings noch nicht. "Ich würde gerne bei dieser Eintracht weiterspielen. Aber ich möchte auch keinen Druck machen. Wir werden in den nächsten Wochen darüber sprechen", kündigte Hasebe an.

Seit 2014 stand der Japaner in 225 Partien für die Eintracht auf dem Rasen. 2018 gewann er mit dem Team den DFB-Pokal.