Leipzig "mit Clownsschuhen" - "Mbappé zerstört Barca"

Szilvia Micheller / Matthias Koch via www.imago-im

RB Leipzig musste sich dem FC Liverpool geschlagen geben

Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League setzte sich der FC Liverpool mit 2:0 gegen RB Leipzig durch. Paris Saint-Germain feierte einen Kantersieg (4:1) gegen den FC Barcelona. Die internationalen Pressestimmen:

RB Leipzig - FC Liverpool 0:2

England

Sun: "Liverpool steht nach einem überzeugenden Sieg gegen RB Leipzig mit einem Fuß im Viertelfinale der Champions League. Es hat geholfen, dass der gefallene Premier-League-Champion auf eine Abwehr gestoßen ist, die noch chaotischer war als die eigene. Nagelsmann, einer der gefragtesten Trainer Europas, hat seine Verteidiger offenbar mit Clownsschuhen nach Budapest geschickt."

Daily Mail: "Liverpool meldet sich zurück. Mohamed Salah und Sadio Mané stürzten sich auf die Defensivfehler von RB Leipzig. Die Liverpooler überließen Dayot Upamecano den Ball, weil sie wussten, er würde zu ihnen zurückkommen. Die Trainer des FC Bayern, wohin der Franzose wechselt, haben eine Menge Arbeit zu verrichten."

Mirror: "Eiskalte Reds bestrafen schlampige Fehler. Liverpool hat die heimischen Probleme hinter sich gelassen. Aus der sterbenden Glut ihrer ausgebrannten Titelverteidigung gingen Funken der europäischen Wiederbelebung hervor. Ozan Kabak hat seinen Champions-League-Test mit Bravour bestanden."

Guardian: "Leipzig sah mit seiner hohen Linie und dem Wunsch, Risiko einzugehen, nie sicher aus. Nachdem die Titelverteidigung in der Premier League misslungen ist, fühlt sich dieser Wettbewerb für Liverpool wie die letzte Chance an."

Deutschland

Bild: "Zwei Fehler, zwei Tore - und alles vorbei? Im Champions-League-Achtelfinale gewinnt Jürgen Klopp (53) das deutsche Trainer-Duell gegen Julian Nagelsmann (33) mit 2:0. Liverpools letzte Titelhoffnung lebt noch! Meisterschaft (13 Punkte Rückstand auf Man City) weg, aus den nationalen Pokalen raus."

kicker: "Leipziger Patzer in Budapest: Liverpool verschafft sich blendende Ausgangsposition. RB Leipzig hat das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool mit 0:2 verloren. In Budapest lieferten die Sachsen zwar alles andere als eine schlechte Leistung ab - sie leisteten sich aber zwei entscheidende Fehler."

Süddeutsche: "Fatale Fehler in der fremden Heimstätte. RB Leipzig verliert im nach Budapest verlegten Heimspiel gegen Liverpool zu oft die Orientierung. Dem Bundesligisten droht nach dem 0:2 im Hinspiel das frühe Aus."

FAZ: "Leipziger Geschenke in der Champions League. RB Leipzig verliert sein "Heimspiel" in Budapest 0:2 gegen den FC Liverpool. Beiden Treffern gehen schwere Fehler voraus – nun droht das Aus in der Champions League.

ntv: "Liverpool bestraft Leipziger Fehler-Flut. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League tritt RB Leipzig die Heimpartie in Budapest an - und leistet sich haarsträubende Fehler. In der ersten Hälfte haben die Sachsen noch Glück, nach der Pause bestrafen Jürgen Klopps Liverpooler die RB-Aussetzer eiskalt. Julian Nagelsmanns Team steht vor dem Aus."

FC Barcelona - Paris Saint-Germain 1:4

Spanien

Marca: "Viel Mbappé und wenig Barcelona. Mbappé explodierte auf einer der besten Bühnen der Welt. Ganz Madrid saß vor dem Fernseher, um ihn zu sehen."

Mundo Deportivo: "Barca fiel definitiv auf die Erde. Mbappé zerstört Barca im Camp Nou. Mbappé ruinierte den Plan von Barca. Taktische Arroganz von Barca. Auch als es nicht lief, ändere Koeman den Plan nicht."

AS: "Barca ist Geschichte, Mbappé ist Zukunft. Mbappé demütigt Barca. Mbappés historische Vorstellung im Camp Nou erhöht den Druck auf Real-Präsident Florentino Pérez. Der Wunsch nach einer Verpflichtung des Franzosen ist bei den Fans größer denn je."

Sport: "PSG gibt Barca ein Bad der Realität. Koemans Barca befindet sich im Aufbau. Ein Barca mit enormem Offensivtalent aber mit vielen, vielen Defensivlücken. Der Traum von der Champions League ist nach wie vor ein Albtraum."

Frankreich

L'Équipe: "Kolossaler Mbappé. Der Pariser Stürmer zeigte seine größte europäische Leistung im Pariser Trikot."

Le Parisien: "Mbappé, der Messias. Er zeigte auf dem Rasen von Barcelona eine Leistung von einem anderen Stern."

France Football: "PSG gelingt ein großer Coup. An diesem Dienstagabend war Kylian Mbappé gigantisch, stratosphärisch und schrecklich effizient. Ein historischer Moment für PSG und für den französischen Fußball."

Deutschland

Bild: "Mbappé schießt Messi ab. PSG-Wunderknabe Kylian Mbappé erzielte drei Treffer gegen Barca."

kicker: "Mbappé-Show im Camp Nou: PSG schießt Barça im Hinspiel ab. Paris Saint-Germain hat die Tür zum Champions-League-Viertelfinale weit aufgestoßen. Das 4:1 beim FC Barcelona war dank Kylian Mbappé auch in der Höhe verdient."

Süddeutsche: "Paris führt Barça im eigenen Stadion vor. Der FC Barcelona unterliegt PSG mit 1:4, weil Stürmer Kylian Mbappé nicht einzufangen ist. Barça muss das erste Achtelfinal-Aus seit 14 Jahren fürchten."

FAZ: "Barcelona droht das frühe Scheitern. Lionel Messi wird von Kylian Mbappé übertrumpft: Im Gigantenduell der Champions League unterliegt der FC Barcelona im Achtelfinal-Hinspiel zu Hause gegen Paris St. Germain mit 1:4."

ntv: "Messi trifft und taucht ab. Dreifacher Mbappé macht Barca lächerlich."