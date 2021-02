Piatek räumt mit Wechselgerüchten auf

Ulmer via www.imago-images.de

Krzysztof Piatek hatte nie die Absicht, Hertha BSC zu verlassen

Weil Krzysztof Piatek den hohen Ansprüchen bei Hertha BSC bisher nur in Ansätzen gerecht wurde, häuften sich in der Vergangenheit Wechselgerüchte. Ein vorzeitiger Abgang war für den Torjäger allerdings nie ein Thema.

Vor einem Jahr investierte Hertha BSC rund 25 Millionen Euro in die Verpflichtung von Piatek, der mit der Empfehlung von 26 Toren in 55 Serie-A-Spielen den Weg in seine neue sportliche Heimat antrat. Dort lässt er Leistungen wie in Italien bisher vermissen. In der Folge kamen Wechselgerüchte um den Angreifer auf.

"Ich habe nie gesagt, dass ich Berlin verlassen will. Ich bin bei Hertha und gebe hier 100 Prozent", machte Piatek nun im Interview mit der "Sport Bild" klar.

Einige Klubs aus der italienischen Beletage sollen zumindest Informationen eingeholt haben, in den letzten Tagen des Winter-Transferfensters wurde außerdem der FC Fulham genannt.

Der 25-Jährige will seine Arbeitsvereinbarung mit der Hertha, die langfristig bis 2025 ausgelegt ist, jedoch weiterhin aufrechterhalten. Vielleicht, weil ihm sein Nationalmannschaftskollege Robert Lewandowski dazu geraten hat, es weiterhin in der Bundesliga zu versuchen?

Robert Lewandowski "der beste Stürmer der Welt"

Er telefoniere regelmäßig und tausche oft Nachrichten mit seinem Landsmann vom FC Bayern aus. "Schon einiges", wie es Piatek formulierte, habe er sich von Lewandowski bei den gemeinsamen Lehrgängen mit der polnischen Nationalmannschaft abgeschaut. "Robert ist gerade der beste Stürmer der Welt und einer der größten der Bundesliga-Geschichte."

Lewandowski wurde vor Kurzem zum Weltfußballer gekürt und war damit der erste Bundesliga-Fußballer, dem diese Ehre zuteil wurde. "Er ist mit links und rechts gleich stark, mit dem Kopf gut, körperlich top", schwärmte der sieben Jahre jüngere Piatek über den polnischen Volkshelden. Zudem sei der FC Bayern momentan "in einer anderen Dimension" als Hertha BSC.