Bleibt Bellingham länger als gedacht beim BVB?

Ralf Treese/POOL

Jude Bellingham ist eine positive Erscheinung beim BVB

In den letzten Jahren zog der BVB immer wieder vielversprechende Talente an Land. In vielen Fällen war jedoch von Anfang an klar, dass sich jene Talente im schwarz-gelben Trikot lediglich für höhere Aufgaben empfehlen und den Klub zeitnah wieder verlassen würden. Bei Jude Bellingham scheint das nicht zwingend der Fall zu sein.

Das Portal "The Athletic" berichtet, dass sich die Dortmunder Hoffnungen auf einen längeren Verbleib von Bellingham machen dürfen. Eine namentlich nicht genannte, dem Mittelfeldspieler nahestehende Quelle wird mit den Worten zitiert: "Er ist jemand, der sich wirklich mit dem Verein identifiziert und viel länger als gedacht bleiben könnte."

Auch die Verantwortlichen der Dortmunder sollen äußerst zufrieden mit Bellingham (Vertrag bis 2023) sein, weil der 17-Jährige, anders als andere Youngster im Kader, die eher unter Ihresgleichen bleiben, stets den Kontakt und Rat der älteren Spieler sucht und sich als Musterprofi präsentiert.

BVB für viele nur ein Sprungbrett in die Premier League

Innerhalb der Vereins soll es Personen geben, die fürchten, dass sich einige Talente bei Borussia Dortmund nur einen Namen machen wollen, um sich so für Klubs in der Premier League zu empfehlen.

Sie sehen darin einen Zusammenhang mit der fehlenden Gewinner-Mentalität, die dem Team in dieser Saison oft vorgeworfen wurde. Jude Bellingham aber, so berichtet es "The Athletic", sei von diesen Vorwürfen ausgenommen.

Es wird sogar damit gerechnet, dass Bellingham noch stärker auftrumpft, sobald die Fans wieder in das Stadion dürfen. Der BVB erhofft sich, dass der Engländer von einer starken Verbindung zu den Fans profitiert und noch besser wird.

Bislang lief Bellingham wettbewerbsübergreifend in 27 Begegnungen für die Borussia auf. Dabei sammelte er vier Scorerpunkte (ein Tor, drei Vorlagen).