Flick verrät "großen Vorteil" des FC Bayern

Bernd Feil/M.i.S./Pool

Beim FC Bayern erfolgreich: Hansi Flick

Seit Hansi Flick beim FC Bayern am Ruder ist, läuft es für den deutschen Rekordmeister wieder wie geschmiert. Trotz des Gewinns des "Sextuples" ist der Trainer noch lange nicht satt.

Im Interview mit "France Football" äußerte sich der 55-Jährige nun zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren.

"Unser großer Vorteil ist, dass das Gemeinschaftsgefühl in unserer Kabine sehr stark ist. Jeder ist stets bereit, für den anderen einzustehen", betonte Flick und fügte an: "Wir haben viel diskutiert, das hat der Gruppe letztendlich viel gebracht. Gemeinsam Spaß zu haben ist unerlässlich, egal ob im Training, in der Umkleide oder während der Spiele."

Die Früchte dieser besonderen Chemie erntet der FC Bayern seit einigen Monaten. Meister, Pokalsieger, Champions-League-Gewinner, Supercup-Sieger auf nationaler wie internationaler Ebene und Klub-Weltmeister dürfen sich die Münchner nennen.

Champions-League-Sieg des FC Bayern "längst Vergangenheit"

Flick will dennoch mehr. "Bei Bayern München sind die Erwartungen immer sehr hoch. Das Wort 'Titelverteidigung' klingt für mich ein wenig negativ. Ich gehöre zu der Sorte Mensch, die jeden Titel gewinnen will, unabhängig davon, ob wir sie bereits vor einer Saison gewonnen haben", stellte er klar.

Der Coach weiter: "Unser Champions-League-Sieg im Vorjahr ist längst Vergangenheit. Wir starten wieder von vorne. Wir werden alles Menschenmögliche dafür tun, diesen ehrwürdigen Wettbewerb wieder zu gewinnen. Das ist unsere große Motivation."

Im Achtelfinale der Königsklasse trifft das Starensemble in der kommenden Woche zunächst auswärts auf den italienischen Traditionsklub Lazio Rom.

An seiner Eignung für den FC Bayern hat Flick derweil nie gezweifelt. "Obwohl ich noch nie zuvor einen so großen Verein trainiert habe, bin ich seit mehreren Jahrzehnten in der Welt des Fußballs unterwegs. Ich habe in den verschiedenen Rollen, die ich besetzt habe, viel Erfahrung gesammelt", verdeutlichte der Übungsleiter.