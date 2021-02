Edin Terzic bleibt trotz Rose-Wechsel beim BVB

Ralf Ibing

Edin Terzic ist bis zum Saisonende Cheftrainer beim BVB

Der Wechsel an der Seitenlinie bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zur neuen Saison steht fest: Gladbach-Coach Marco Rose übernimmt den Posten des BVB-Cheftrainers. Wie geht es dann mit Noch-Trainer Edin Terzic weiter?

"Der BVB und Borussia Mönchengladbach haben sich klar über die Zukunft geäußert. Ich bin hier, um über die Gegenwart zu reden", führte der Dortmunder Trainer vor dem Achtelfinal-Hinspiel des BVB bei "Sky" aus und schob hinterher: "Ich werde aber auch weiterhin bei Borussia Dortmund bleiben."

Edin Terzic war nach der Freistellung von Lucien Favre vom Assistenz- zum Cheftrainer der Schwarz-Gelben befördert und wurde von den Verantwortlichen mit einem Arbeitspapier bis zum Saisonende ausgestattet. Terzic wird künftig im Trainerstab von Marco Rose mitwirken.

Zorc: Sind mit Terzic "immer offen umgegangen"

Immerhin hatten die BVB-Bosse den einstigen Nachwuchstrainer nach dessen Stationen bei Besiktas und West Ham United im Sommer 2018 bewusst mit dem Hintergedanken zurückgeholt, einen ständigen Assistenztrainer beim BVB angestellt zu wissen.

Dass Terzic in seiner Arbeit nach dem verkündeten Wechsel von Rose zum BVB gestört werden könnte, glaubt Sportdirektor Michael Zorc indes nicht. "Wir haben uns sehr über die Zusage (von Marco Rose, Anm. d. Red.) gefreut", so Zorc bei "Sky", der sich nicht weiter über den neuen Trainer äußern wollte.

"Bei Edin ist es so, dass wir immer offen und transparent mit ihm umgegangen sind. Er wird in der kommenden Saison weiterhin Mitglied des Trainerteams sein und in seine alte Rolle des Assistenztrainers rücken", führte der BVB-Manager aus, der sich "überzeugt" zeigte, dass der Klub den "Dreh" hinbekommen wird.

Marco Rose wird unterdessen laut "WAZ" seine langjährigen Assistenten Alexander Zickler und René Maric mit zum BVB bringen, mit denen er derzeit in Gladbach arbeitet. Das Trio arbeitete auch schon bei RB Salzburg zusammen.