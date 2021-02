Diese Tricks sollen Schalke fürs Derby beflügeln

Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Ralf Fährmann (r.) versucht, seine Mitspieler beim FC Schalke 04 zu motivieren

Wenn Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) zum Revierderby beim FC Schalke 04 gastiert, steht für die Erzrivalen einiges auf dem Spiel: Der BVB muss gewinnen, um die Champions-League-Plätze nicht aus den Augen zu verlieren. S04 braucht einen Dreier, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten. Auf Schalke sollen einige Kniffe für zusätzliche Motivation sorgen.

7500 weiße T-Shirts über den Sitzschalen der Südkurve sollen den Stars des FC Schalke 04 in der coronabedingt fanleeren Arena zumindest den Eindruck vermitteln, dass die eigene Anhängerschaft hinter dem Team steht. Zudem sollen 58 Banner unterschiedler Schalke-Fan-Klubs die Nordkurve schmücken. Das berichtet die "Bild".

Demnach steht auch im Raum, dass die Ultras der Königsblauen das Team beim Abschlusstraining am Freitag noch einmal für das Derby anheizen.

Auch die Mannschaft selbst soll sich einiger Psychotricks bedienen. Konkret nennt "Bild" den derbyerfahrenen Keeper Ralf Fährmann, der seine Kollegen in einer mannschaftsinternen WhatsApp-Gruppe mit Videos von besonderen Revierduellen mit dem BVB heiß machen soll.

Vorzeichen für den FC Schalke 04 gegen den BVB nicht die besten

Ob die Maßnahmen von Erfolg gekrönt sind, wird Fußball-Deutschland allerdings erst am späten Samstagabend wissen. Die Voraussetzungen für den FC Schalke 04 sind jedoch nicht die besten. Zum einen kommt der BVB mit dem Schwung des 3:2-Coups im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla. Zum anderen tragen die Königsblauen den Rucksack von zuletzt drei sieglosen Derbys in Serie (2 Niederlagen/ 1 Remis). Besonders bedenklich: In keinem der vergangenen drei Aufeinandertreffen erzielten die Schalker ein Tor.

In der Abteilung Attacke könnte auch am Samstag der Schuh drücken. Winterneuzugang und Hoffnungsträger Klaas-Jan Huntelaar fällt weiterhin aus, dem Bericht zufolge gilt dies auch für Mark Uth. Der Offensivspieler plagt sich demnach mit muskulären Problemen.