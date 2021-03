Medien: BVB beschäftigt sich mit Lacroix

Darius Simka via www.imago-images.de

Jörg Schmadtke äußert sich zu den BVB-Gerüchten um Maxence Lacroix

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann brachte Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg vor Kurzem bei Borussia Dortmund ins Gespräch. Wie nun bekannt wurde, soll der BVB den Innenverteidiger tatsächlich auf seiner Transferliste notiert haben.

Borussia Dortmund sucht für die kommende Saison nach Verstärkungen für die nicht immer sattelfest auftretende Innenverteidigung. Maxence Lacroix schwang sich beim VfL Wolfsburg mit starken Auftritten zum Leistungsträger auf. Laut "Sky" beschäftigt sich der BVB, der den jungen Abwehrmann "auf dem Zettel habe", mit dieser Personalie.

Ob der BVB Investitionen im mittleren zweistelligen Millionenbereich absegnen wird, ist derweil offen. Wie jeder andere Klub weisen auch die Schwarz-Gelben aufgrund der Coronakrise ein finanzielles Defizit auf. Und dass ein Lacroix-Transfer ein kostspieliges Unterfangen werden würde, deutete schon Wolfsburg-Geschäftsführer Jörg Schmadtke an.

"Wenn der Geldkoffer groß genug ist, kannst du nicht von Vornherein sagen: Da geht nichts. Aber das gilt ja für alle Vereine, sogar für die Bayern", sagte der Manager gegenüber der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung". Mit dem Saisonverlauf ist Schmadtke vollauf zufrieden, die Niedersachsen stehen auf Tabellenplatz drei, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

BVB dürfte es bei Maxence Lacroix schwer haben

Sollte sich dieses Bild zementieren und Wolfsburg am Ende der Saison tatsächlich in die Königsklasse einziehen, dürften sich umworbene Stars wie Leistungsträger Lacroix ohnehin zweimal überlegen, ob sie das Weite suchen.

Schmadtke will allerdings noch gar nicht so weit denken. Die Zukunft der Wolfsburg-Stars von der Teilnahme an der Königsklasse abhängig zu machen, sei "im Moment die falsche Diskussion", schloss der 56-Jährige.

Nach rund einem halben Jahr in der Autostadt steigerte Lacroix seinen Marktwert um ein Vielfaches. Der 20-Jährige kam im Sommer vorigen Jahres für fünf Millionen Euro vom französischen Zweitligisten FC Sochaux und entpuppt sich im bisherigen Saisonverlauf als echter Glücksgriff.