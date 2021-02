Three Lions oder DFB-Team: Finale Wende bei Musiala?

Ulmer via www.imago-images.de

Jamal Musiala im Trikot des FC Bayern München

Jamal Musiala gilt als eines der größten Talente im europäischen Fußball. Das Tauziehen der englischen und deutschen Verbände um den Noch-17-Jährigen vom FC Bayern München geht unvermittelt weiter. Jetzt könnte es die entscheidende Wende gegeben haben.

Der Offensivspieler spielt beim Champions-League-Sieger eine immer größere Rolle. Cheftrainer Hansi Flick brachte den Teenager, der am kommenden Freitag seinen 18. Geburtstag feiert, in der laufenden Spielzeit bereits in 21 Partien, zumeist als Einwechselspieler.

In der Bundesliga hat Musiala bereits dreimal getroffen, überzeugte darüber hinaus auch spielerisch mit starken Statistiken und einer feinen Technik.

Für welche Nationalmannschaft das Top-Talent in Zukunft auflaufen könnte, ist noch immer nicht finale entschieden. Der gebürtige Stuttgarter besitzt neben dem deutschen auch den englischen Pass, kann sich also zwischen der DFB- und der FA-Auswahl entscheiden.

Während Musiala im Jahr 2018 noch mehrere Länderspiele für die deutsche U16-Auswahl bestritt, lief er ab 2019 für englischen U-Nationalmannschaften auf.

Wie die "Daily Mail" jüngst berichtete, könnte es nun noch einmal zu einem Wechsel des Nationalmannschafts-Trikots kommen. Zwar ist Three-Lions-Coach Gareth Southgate weiterhin darum bemüht, Musiala für die englische A-Nationalmannschaft zu gewinnen. Doch laut dem Bericht wird sich der Youngster wohl eher für die deutsche Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw entscheiden.

Der tägliche Kontakt mit den DFB-Stars um Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Niklas Süle und Leroy Sané könnte dabei den Ausschlag für die deutsche Auswahl geben. Persönlicher Kontakt zu den Verantwortlichen der Engländer ist hingegen aktuell aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen und eingeschränkten Reisemöglichkeiten auf die und von der Insel nur bedingt möglich.

Im März stehen sowohl für England als auch für Deutschland die ersten Länderspiele des neuen Kalenderjahres an. Beide Verbände wollen Musiala dann für ihre Mannschaft nominieren. Es bleibt spannend, wenngleich sich der DFB wohl wieder berechtigte Hoffnungen auf die Dienste des Juwels machen darf.