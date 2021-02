Ibisevic verrät: Deshalb warf Schalke mich raus

Maik Hölter/TEAM2sportphoto/Pool

Vedad Ibisevic musste beim FC Schalke schon nach wenigen Monaten seine Sachen packen

Zwei Monate nach seinem Aus beim FC Schalke 04 hat sich Vedad Ibisevic zu den Umständen der Trennung geäußert. Der Bosnier sieht ein Vier-Augen- Gespräch mit dem damaligen Trainer Markus Baum als Grund für seine Suspendierung.

"Er hat mich mehrmals nach meiner persönlichen Meinung über die Mannschaft oder die schwierige sportliche Situation gefragt. Dafür wurde ich ja vor allem verpflichtet, um dem Verein mit meiner Erfahrung zu helfen. Offensichtlich hatte er eine andere Meinung. Danach hat er Jochen Schneider gebeten, mich zu suspendieren", sagte der 36-Jährige der "Sport Bild".

Ibisevic ergänzte: "Ich bin es gewohnt, dann auch ehrlich miteinander sprechen zu können. Dass ich dann hintenherum erfahre, dass dieses Gespräch der Auslöser für die Suspendierung war, finde ich schwierig." Er habe kein Problem mit Baum gehabt. "Er hatte ein Problem mit mir."

Ähnlich hatte sich zuletzt Sportchef Schneider, der den Klub verlassen wird, geäußert. Die Beziehung zwischen dem Angreifer und dem damaligen Trainer Manuel Baum sei "problembehaftet" gewesen, hatte Schneider vergangene Woche beim Schalker Online-Format "mitGEredet digital" gesagt.

"Es war ein Fehler, Vedad zu suspendieren", gestand der 50-Jährige und fügte an: "Auf Vedad lasse ich nichts kommen."

Keine Winter-Rückkehr zum FC Schalke: "Sehr schlechtes Gefühl"

Bezeichnenderweise versuchte Schneider im Winter sogar, den geschassten Profi von einer Rückkehr zu überzeugen. Ibisevic lehnte die Anfrage jedoch ab. "Mit dieser ganzen Vorgeschichte hat das keinen Sinn mehr gemacht. Ich war von einem zweiten Anlauf nicht überzeugt. Ich hatte dabei ein sehr schlechtes Gefühl", betonte der ehemalige bosnische Nationalspieler.

Seine Karriere will der derzeit vereinslose Ibisevic noch nicht beenden. "Ich bin in sehr guter körperlicher Verfassung und kann sicher noch ein oder zwei Jahre spielen. Giovane Elber habe ich ja als drittbesten ausländischen Torschützen der Bundesliga noch vor mir - die sechs Tore würde ich schon gerne noch machen", so der Routinier.