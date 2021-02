"Die bayrische Walze rollt noch durch Europa"

ULMER via www.imago-images.de

Jamal Musiala vom FC Bayern wurde in der internationalen Presse gefeiert

Der FC Bayern hat sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Lazio Rom souverän mit 4:1 durchgesetzt. In den Medien werden die Münchner für ihren dominanten Auftritt gefeiert. Sonderlob gibt es für Jamal Musiala. Die internationalen Pressestimmen:

Italien

La Repubblica: "Drei Defensivfehler von Inzaghis Männern ebnen den Weg für die Bayern. Die Bayern bedanken sich und atmen nach den letzten beiden Fehltritten in der Bundesliga auf. Für Lazio ist es Zeit, sofort umzublättern: Die Meisterschaft wartet und ein vierter Platz muss unbedingt gewonnen werden."

Corriere della Sera: "Bayerischer Wirbelsturm auf Lazios Abwehr. Das zweite Tor erzielte Jamal Musiala, der in zwei Tagen 18 wird und von dem wir in Zukunft viel hören werden. In einem Spielsystem mit perfekt geölten Mechanismen verliert selbst ein sehr junger Mensch niemals den Nordstern. Die Rückkehr am 17. März wird eine Formalität sein und es ist eine Schande, denn Lazio hat einen würdigeren Ausstieg aus der Champions League verdient."

La Stampa: "Lazio im Olimpico gedemütigt. Der Protagonist des Abends war jedoch der junge Musiala. Und heute Abend machte er klar, warum Flick ihn ohne zu zögern von Beginn an spielen ließ."

Tuttosport: "Zu viele Geschenke der Biancocelesti. Bayern München nutzt die Fehler von Lazio eiskalt aus."

Corriere dello Sport: "Zu viel Bayern für Lazio: Inzaghi überwältigt. Der amtierende Champions-League-Sieger schlägt Lazio, das mit einem falschen Ansatz und den schwerwiegenden individuellen Fehlern von Musacchio und Patric zur Pleite beiträgt. Die Münchner sind zu stark, um die in Schwierigkeiten zu bringen."

La Gazzetta dello Sport: "Musacchio, was für ein Wahnsinn! Die Bayern sind beängstigend. Lazio verteilt vier Geschenke. Jetzt brauchen wir ein Wunder. Das Ergebnis zeigt den Klassenunterschied."

Spanien

Mundo Deportivo: "Bayern erwacht und fegt über Lazio Rom hinweg. Der Champions-League-Sieger nutzte die Fehler der römischen Mannschaft aus und gewann durch Tore von Lewandowski, Musiala, Sané und einem Eigentor von Acerbi."

Marca: "Die Bayern machen einen Spaziergang im Olympiastadion gegen Lazio und liebäugeln mit dem Viertelfinale. Die Bayern gewannen im Olympiastadion Gold, Silber und Bronze. Die Bayern schlugen Lazio (4:1) mit der Genügsamkeit, mit der Usain Bolt Rekorde zerschmetterte, ohne sich darum zu kümmern. Die römische Mannschaft hatte nicht die Beine, um das Tempo der aktuellen Champions mitzugehen."

AS: "Der Champion lebt! Trotz schlechten Timings und Ausfällen zerstörten die Bayern Lazio im Olympiastadion mit einem hochverdienten 4:1. Die Bayern dominierten das Spiel."

Sport: "Die bayrische Walze rollt noch durch Europa. Allen, die es wagten, ihre Autorität in Frage zu stellen, antwortete der FC Bayern München mit einem unbestreitbaren Sieg über Lazio."

Frankreich

L'Équipe: "Römischer Spaziergang für Lewandowski und Sané."

France Football: "Bayern vernichtet Lazio. Bayern München, das durch Verletzungen und Corona-Fälle beeinträchtigt wurde, torpedierte ein defensiv sehr schwaches Lazio. Bayern München braucht nicht viel, um die Dampfwalze zu aktivieren, und Lazio hat es schnell auf die harte Tour gelernt."

England

Daily Mail: "Lewandowski führt Bayern zu einem komfortablen Sieg über Lazio - auch Sané und Musiala treffen für den amtierenden Champion."

Guardian: "Musiala stellt in der Champions League gegen Lazio einen neuen Rekord auf."

Sun: "Musiala zeigt mit seinem Treffer gegen Lazio, warum ihn England so verzweifelt haben möchte."

Schweiz

Blick: "Bayern erobert Rom - Musiala macht Musik. Simone Inzaghis Spieler nicht auf der Höhe und servieren die drei Punkte auf dem Silbertablett."

Österreich

Kronenzeitung: "Grandios! Bayern mit Statement-Sieg gegen Lazio. Nach zuletzt enttäuschenden Leistungen in der deutschen Liga setzte der Titelverteidiger der Königsklasse damit ein Statement."

Kurier: "Bärenstarke Bayern deklassieren in der Champions League Lazio. Die Bayern haben das Krisengeflüster der letzten Zeit in Rom eindrucksvoll zum Verstummen gebracht."

Deutschland

Bild: "In der Königsklasse ist der Titelverteidiger wieder in Top-Form! Lazio verteilt beim 4:1-Sieg der Bayern aber auch viele Tor-Geschenke. Erfreulich vor allem für Hansi Flick, der am Mittwoch 56 Jahre alt wird. Das ist jetzt schon die Woche des Jamal Musiala! Das Super-Talent trifft bei Bayerns wichtigem 4:1-Auswärtssieg bei Lazio Rom."

kicker: "Mit Musiala-Rekord: Die Bayern erobern das Olympiastadion zu Rom. Der FC Bayern steht mit eineinhalb Beinen im Viertelfinale der Champions League. Am Dienstagabend gewannen die Münchner mit 4:1 bei Lazio Rom und verschafften sich damit eine exzellente Ausgangslage. Dabei stellte Musiala einen Rekord auf."

Süddeutsche: "Fast schon zu leicht. Der FC Bayern siegt im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales bei Lazio Rom deutlich mit 4:1. Trotz aller Probleme und Personalsorgen findet der Titelverteidiger zu alter Dominanz."

FAZ: "Ein dickes Ausrufezeichen des FC Bayern. Nach den Problemen in der Bundesliga zeigen die Münchner sich in der Champions League wieder von der besten Seite. Das Viertelfinale ist fast sicher. Nur das Gegentor sorgt für lautstarken Ärger."

ntv: "FC Bayern mit anderthalb Beinen im Viertelfinale. Lazio wird überrollt: Der FC Bayern darf schon mal mit dem Viertelfinale der Champions League planen."

RTL: "Bayern München zeigt Lazio Rom die Grenzen auf. Gegen ein geradezu ängstlich wirkendes Lazio Rom zeigte der FCB ein komplett anderes Gesicht als bei der Klatsche gegen Eintracht Frankfurt und gewann völlig ungefährdet mit 4:1."