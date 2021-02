Schaub erzielt viertes Saisontor für Luzern

APA (Keystone)

Schaub jubelte über einen sehenswerten Treffer

ÖFB-Teamspieler Louis Schaub hat am Mittwoch sein viertes Saisontor in der Schweizer Super-League erzielt. Der 26-jährige Wiener brachte den FC Luzern im Nachtragsspiel bei Schlusslicht FC Vaduz durch einen Außenristschuss unter die Latte mit 1:0 in Führung (24.).

Den Liechtensteinern gelang in der Nachspielzeit aber noch der Ausgleich. Der eingewechselte Elvin Ibrisimovic leistete dazu die Vorarbeit. Für den Ex-Innsbrucker war es sein erster Einsatz im Vaduz-Dress.

