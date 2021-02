Bericht: Müller winkt DFB-Comeback

photoarena / Thomas Eisenhuth

Kehrt Thomas Müller vom FC Bayern zur Nationalmannschaft zurück?

Nach der enttäuschenden WM 2018 wurde Thomas Müller aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verbannt. Nun könnte dem Profi des FC Bayern ein Comeback im DFB-Team winken.

Laut der "Bild"-Zeitung denkt Bundestrainer Joachim Löw über eine Rückholaktion von Müller nach. Grund dafür seien die starken Leistungen des Angreifers beim FC Bayern.

Allerdings stoße Müller bei den anstehenden Testspielen im März gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien noch nicht zum Kader. Die finale Entscheidung über seine Rückkehr falle erst im Mai, so das Boulevardblatt.

Auch die Entscheidung von Teamkollege Jamal Musiala, künftig im DFB- statt im England-Dress aufzulaufen, ändere nichts an Löws Gedankenspielen.

Unter Bayern-Trainer Hansi Flick ist Müller unumstrittener Stammspieler. In 31 Pflichtspielen der aktuellen Saison steuerte der Weltmeister von 2014 bislang 13 Treffer bei und bereitete 14 weitere Tore vor.

Immer wieder sieht sich Löw der Forderung ausgesetzt, Müller, Jérôme Boateng (ebenfalls München) oder Mats Hummels (Borussia Dortmund) zurückzuholen. "Wie gesagt, keiner von uns ist zurückgetreten", sagte Müller nach der 0:6-Pleite gegen Spanien im November des vergangenen Jahres zu "Sky". Dies sei aber nicht der Zeitpunkt, um über Einzelspieler zu sprechen.

DFB-Comeback? Müller lässt aufhorchen

Er habe das Gefühl, dass "der deutsche Fußball-Fan sich danach sehnt, dass es wieder gut läuft, dass wieder Schwung ist". Generell sei derzeit "sehr viel Negativität" um die Nationalmannschaft herum.

Im Dezember legte der der 31-Jährige dann nach. Gedanken an eine Rückkehr in die Nationalmannschaft seien "in der Phase, in der wir uns befinden, ganz weit weg".

"Ich versuche, in der Mannschaft zu helfen, mit der ich auf dem Platz stehe", ergänzte Müller: "Alles andere könnt ihr rauf und runter diskutieren, wie ihr wollt. Ich bleibe dran und dann schauen wir mal."