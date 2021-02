Goretzka der "wichtigste Bayern-Spieler"

ThorstenWagner

Leon Goretzka ist eine feste Größe im Bayern-Mittelfeld

Nicht etwa Weltfußballer Robert Lewandowski oder Mannschaftskapitän Manuel Neuer wurden vom Ex-Nationalspieler und heutigen TV-Experten Dietmar Hamann zum wichtigsten Spieler des FC Bayern München auserkoren. Es ist Leon Goretzka, Mittelfeldstratege und eine absolut feste Größe in der Schaltzentrale des amtierenden Champions-League-Siegers, der sich über die Adelung des ehemaligen Bayern-Spielers freuen darf.

Für Hamann seien die letzten beiden Pflichtspiele der Münchner bei Eintracht Frankfurt (2:3) und bei Lazio Rom (4:1) ein Beleg dafür gewesen, dass der 26-Jährige unter Cheftrainer Hansi Flick nicht mehr adäquat zu ersetzen ist.

"Ein wichtiger Grund für das starke Auftreten war vor allem die Tatsache, dass Leon Goretzka wieder dabei war. Er ist mittlerweile einer der wichtigsten Spieler, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler der Bayern. Das hat man auch am Samstag in Frankfurt gesehen, als er in der Halbzeit reinkam. Das hat einen großen Unterschied ausgemacht", befand Hamann, der selbst zwischen 1993 und 1998 das Trikot des deutschen Rekordmeisters trug, bei "Sky".

Neben Leon Goretzka, der nach überstandener Corona-Infektion gegen Lazio Rom immerhin 63 Minuten auf dem Rasen mitwirkte, sah Hamann im erst 17-jährigen Youngster Jamal Musiala den zweiten Matchwinner der Partie am Dienstagabend.

Hamann sieht Musiala unter Umständen sogar im EM-Kader

"Er ist ein unheimlich cleverer Spieler, ist ballsicher, hat ein gutes Auge und macht instinktiv alles richtig. Von solchen Spielern gibt es in Deutschland momentan nicht so viele", freute sich der 47-Jährige auch über die Entscheidung des gebürtigen Stuttgarters, künftig für die deutsche statt für englische Nationalmannschaft auflaufen zu wollen.

Sogar einen Platz im EM-Kader in diesen Sommer hält Hamann für Musiala nicht für ausgeschlossen. Am kommenden Freitag feiert der Torschütze des zwischenzeitlichen 2:0 beim Sieg in Rom seinen 18. Geburtstag.

"Sollte Thomas Müller nicht dabei sein, wäre ein Platz frei. Eine Option ist Musiala auf alle Fälle, aber man muss erst einmal abwarten, ob er konstant Leistungen zeigen kann", so Hamann weiter.