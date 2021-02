Dembélé schießt Barca zum Sieg im Topspiel

Joaquin Corchero via www.imago-images.de

Dembélé und Messi trafen für Barca

Der FC Barcelona hat sich in der spanischen Fußball-Meisterschaft zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz verbessert.

Die Katalanen entschieden das Verfolgerduell bei Europa-League-Sieger FC Sevilla mit 2:0 (1:0) für sich und setzten ihre Aufholjagd in der Primera Division fort.

Der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé traf für Barca (29.) zum Führungstor, für den Schlusspunkt sorgte Barca-Superstar Lionel Messi (86.).

Für Sevilla ging eine Serie von sechs La-Liga-Siegen in Folge zu Ende, Messi und Co. sind hingegen in der Meisterschaft schon 15 Partien ohne Niederlage.

Mit 53 Punkten schob sich das Team um Nationaltorwart Marc-André ter Stegen am ewigen Rivalen Real Madrid (52) vorbei. Die Königlichen spielen erst am Montag gegen Real Sociedad aus San Sebastian.

Tabellenführer Atlético Madrid, der 55 Zähler aufweist, tritt am Sonntagabend beim FC Villarreal (21.00) an.