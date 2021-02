Nächster Innenverteidiger für den FC Bayern?

LiveMedia/Alessio Tarpini / IPA via www.imago-imag

Kalidou Koulibaly steht angeblich beim FC Bayern auf dem Zettel

Der FC Bayern hat nach der Verpflichtung von Dayot Upamecano angeblich den nächsten Innenverteidiger im Visier. Ein möglicher Kauf dürfte sich allerdings als schwierig gestalten, schließlich mischt die internationale Konkurrenz mit. Zudem ist der finanzielle Spielraum begrenzt.

Nach Informationen der "Tuttosport" interessiert sich der FC Bayern für Kalidou Koulibaly. Der 29-Jährige läuft bereits seit 2014 für den SSC Neapel auf und zählt bei den Süditalienern zu den Leistungsträgern.

Die Münchner sollen 45 Millionen Euro für den Verteidiger bieten, allerdings fordere Klub-Präsident Aurelio De Laurentiis deutlich mehr. Koulibalys Berater Fali Ramadani, der auch Leroy Sané vertritt, ist ebenfalls über die Nachfrage des FC Bayern informiert.

Der deutsche Rekordmeister muss seine Viererkette nach dem angekündigten Abschied von David Alaba umbauen. Außerdem ist die sportliche Zukunft von Jérôme Boateng und Niklas Süle noch ungewiss. Durch den Kauf von Upamecano konnte sich der FC Bayern bereits verstärken. Im Werben um Koulibaly muss der Bundesligist indes die Konkurrenz fürchten.

FC Bayern in der Abwehr mit internen Kandidaten

So wird der Senegalese seit vielen Monaten mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Laut "Corriere dello Sport" blitzten die Königlichen bereits 2019 mit einem Angebot über 90 Millionen Euro ab. Manchester United klopfte damals ebenfalls an.

Da Koulibaly noch einen gültigen Vertrag bis 2023 besitzt, ist der SSC Neapel im kommenden Sommer zu keinem Verkauf gezwungen. Somit müsste der FC Bayern wohl deutlich mehr als die kolportierten 45 Millionen Euro bieten. Allerdings sind die finanziellen Mittel wegen der Corona-Pandemie beschränkt.

Mit Lucas Hernández, Tanguy Nianzou oder Nachwuchshoffnung Bright Arrey-Mbi stehen den Münchnern aber auch interne Lösungen für die Innenverteidigung zur Verfügung.