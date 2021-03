Altach bejubelt Trainer-Effekt der Marke Canadi

APA

Mit Damir Canadi kehrte bei Altach der Erfolg zurück

Mit klarem Fokus auf der Defensive führt Damir Canadi den SCR Altach bei seinem Comeback zum Sieg in Wolfsberg. Ein wichtiger Erfolg im Kampf gegen den Abstieg.

Mit Damir Canadi ist auch der Erfolg nach Altach zurückgekehrt. In Wolfsberg führte der 50-Jährige bei seinem Comeback auf der Trainerbank des SCR am Sonntag die Vorarlberger mit gestärkter Defensive zum 1:0-Sieg und entfachte neue Hoffnungen für die Mission Klassenerhalt. Canadi durfte sich den berühmten Trainereffekt auf seine Fahnen heften. Der erst vierte Saisonsieg bedeutete, dass sein Team die rote Laterne an die Admira weiterreichte.

Die Marke Canadi war seiner nun zwei Punkte vor den Niederösterreichern liegenden Truppe deutlich anzusehen. "Der Schlüssel zum Erfolg war sicher die Defensive. Das Ziel war definitiv, zu Null zu spielen", befand der Wahl-Vorarlberger, der bereits von 2013 bis 2016 erfolgreich in Altach gearbeitet und unter anderem den Aufstieg in die Bundesliga bejubelt hatte.

Altach im Abstiegskampf: "Die Mannschaft hat das Potential"

"Wir haben versucht, die Mannschaft zu organisieren. Wir waren sehr stabil, haben wenig zugelassen", freute sich Canadi, der zwischenzeitlich Engagements bei Rapid, Atromitos Athen und dem 1. FC Nürnberg angenommen hatte. Die kompakte Defensivleistung machte es einem wenig spritzigen und kreativen WAC schwer. "Es ist einfach schwierig, gegen einen tief stehenden Gegner Chancen zu kreieren", ächzte WAC-Coach Ferdinand Feldhofer. "Altach war sich auch nicht zu schade, in einer Sechserkette zu agieren."

"So wie es ausschaut, kann man von einem Trainereffekt sprechen", erklärte Altach-Goalie Martin Kobras, der mit zwei starken Paraden den Sieg festhielt, auf "Sky". Der Klassenerhalt, an deren Erfolg die Klubverantwortlichen unter Canadis Vorgänger Alex Pastoor offenbar nicht mehr glaubten, hat wieder neue Dynamik erhalten. Der nächste Härtetest steht freilich unmittelbar bevor: Am Samstag kommt der LASK nach Altach. Canadi: "Die Mannschaft hat das Potential, über Erfolg kommt das Selbstvertrauen. Nach vorne haben wir sicher noch Luft nach oben. Auf das stabile Defensivverhalten können wir aufbauen."

