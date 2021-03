Bericht: Bobic will Frankfurt im Sommer verlassen

Jan Huebner via www.imago-images.de

Freid Bobic steht in Frankfurt vor dem Absprung

Die Zeit von Fredi Bobic als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt neigt sich offenbar dem Ende zu. Einem Medienbericht zufolge will der SGE-Manager die Hessen vorzeitig verlassen.

Der aktuelle Vertrag des ehemaligen Nationalspielers läuft noch bis zum Sommer 2023. Einem Bericht von "Sky" zufolge soll Bobic bei den Frankfurtern allerdings jetzt bereits den Wunsch hinterlegt haben, sein Arbeitspapier vorzeitig auflösen zu wollen. Demnach sollen bereits kurzfristig Verhandlungen über eine Vertragsauflösung geführt werden.

Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, Bobic könnte bei Hertha BSC die Nachfolge von Michael Preetz als Sportvorstand antreten. Bei den Berlinern spielte der 49-Jährige von 2003 bis 2005 im Sturm und ist noch immer Mitglied im Verein. Bobic hat zudem ein Haus in Berlin. Allerdings kühlte die Bobic-Fährte in die Hauptstadt zuletzt langsam ab. Laut "Sport Bild" hat Interims-Sportdirektor Arne Friedrich bei der Hertha gute Chancen, künftig dauerhaft die Preetz-Nachfolge zu übernehmen.

Einem "Bild"-Bericht zufolge soll der ehemalige Angreifer Bobic bereits bei seinem Engagement bei der Eintracht 2016 für sich beschlossen haben, dass er nach spätestens fünf Jahren eine neue Aufgabe angehen will. Bobic selbst wollte sich zuletzt zu den Medienberichten nicht äußern. "Ich kann dazu gar nichts groß sagen. Ich lese auch nur die Zeitungen und höre die Medien", vermied der ehemalige Stürmer bei "Sky Sport News" zuletzt ein explizites Dementi.

Eintracht-Präsident Peter Fischer hatte zuletzt betont, dass er auf einen Verbleib von Bobic über den Sommer hinaus hoffe. "Fredi hat einen Vertrag. Ich bin jemand, der auf Vertragstreue großen Wert legt. Ich denke, dass wir auch so ein Verhältnis haben. Wir haben fünf Jahre lang ein offenes, sehr kollegiales, sehr sauberes und erfolgreiches Verhältnis gehabt", sagte Fischer vor gut einer Woche bei "Sky". Auch Trainer Adi Hütter bekräftigte in einem Talk des TV-Senders am Sonntag, dass es "nicht nur für mich, sondern auch für den ganzen Verein wichtig wäre, wenn Fredi in Frankfurt bleibt".

Erst kürzlich hatte Eintrachts Sportdirektor Bruno Hübner seinen Abschied zum Saisonende verkündet. Sein Nachfolger wird der aktuelle Chefscout der Frankfurter, Ben Manga.