Reif rechnet mit Schalker "Misthaufen" ab

Malte Ossowski/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Marcel Reif schoss gegen den FC Schalke 04

Abgeschlagenes Schlusslicht der Bundesliga, kein Trainer und ohne Vorstand: der FC Schalke 04 versinkt im Chaos. Sportkommentator Marcel Reif gibt auch den Neuzugängen einen Mitschuld am königsblauen Absturz.

"Die, die das Niveau heben sollen, haben mit dafür gesorgt, dass Schalke jetzt praktisch abgestiegen ist", urteilte Reif in seiner Sendung bei "Bild" und spielte damit auf die Spieler-Revolte gegen Trainer Christian Gross an, die letzten Endes nicht nur zur Trennung vom Coach, sondern auch zu Entlassungen von Sportvorstand Jochen Schneider, Team-Manager Sascha Riether, dem umstrittenen Athletik-Chef Werner Leuthard sowie Co-Trainer Rainer Widmayer führte.

Zu den Spielern, die eine Ablösung von Gross gefordert haben, sollen die Neuzugänge Sead Kolasinac, Klaas-Jan Huntelaar und Shkodran Mustafi gehört haben.

Wie Schalke nach der Saison mit entsprechenden Spielern umgehen sollte, ist für Reif klar: "Diesen ganzen Misthaufen raus und neu anfangen."

Ein Umbruch gestalte sich für Schalke aber schwierig, wie der 71-Jährige betonte: "Wie soll das gehen? Du brauchst für Profifußball Geld, du brauchst Spieler."

Matthäus wettert: Man hat Schalke "fast komplett zerstört"

Neben Reif teilte auch schon Rekordnationalspieler Lothar Matthäus heftig gegen Schalke aus. Die Fehler der Mannschaft, der Verantwortlichen und auch der Trainer seien "eklatant, unerklärlich und in dieser Fülle noch nie dagewesen", urteilte der 59-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne.: "Man hat den Verein in kürzester Zeit fast komplett zerstört."

Besonders hart geht Matthäus mit den Winter-Neuzugängen des FC Schalke ins Gericht. "Dass ausgerechnet die drei Neuzugänge Huntelaar, Mustafi und Kolasinac die Rebellion angeführt haben, passt zum ganzen Chaos auf Schalke", schrieb er. "Ausgerechnet die drei, von denen man so viel erwartet hat und die aufgrund ihrer angeblichen Klasse den Rest mitziehen sollten, haben bisher total enttäuscht oder aufgrund mangelnder Fitness überhaupt keinen Leistungsnachweis erbracht."