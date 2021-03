FC Bayern schnappt sich Österreich-Diamant

unknown

Emilian Metu (l.) schließt sich dem FC Bayern an

Der FC Bayern nimmt eines der größten Talente Österreichs unter Vertrag. Emilian Metu unterschreibt beim deutschen Rekordmeister für mehrere Jahre.

Vor einigen Wochen stellte sich Emilian Metu noch auf Probe beim FC Bayern vor. Der zentrale Mittelfeldspieler des SKN St. Pölten hat seine Bewährungschance genutzt und unterschrieb einen langfristigen Vierjahresvertrag. Laut dem offiziellen Statement spielt der Nachwuchsmann die Saison noch in Österreich zu Ende.

Metu gilt in der benachbarten Alpenrepublik als Riesentalent. Der 17-Jährige ist extrem laufstark, technisch versiert und verfügt über ausgeprägte Fähigkeiten, Standards zu treten.

Die vergangenen Jahre wurde Metu in St. Pöltens Nachwuchsschmiede ausgebildet und gab erst vor Kurzem sein Debüt im Profifußball. In der Bundesliga-Partie gegen den LASK (1:3) durfte er für rund eine halbe Stunde ran.

"Seit ich denken kann, ist Bayern mein Lieblingsverein", sagte Metu im Gespräch mit "Spox" und "Goal". Wo wird ab der kommenden Saison sein Wirkungskreis sein? Er sei grundsätzlich für die zweite Mannschaft eingeplant, erläuterte der Juniorennationalspieler Österreichs.

🔴⚪ Der #FCBayern verpflichtet Emilian #Metu von SKN St. Pölten!



✍ https://t.co/ndRcKySYSi



Der Mittelfeldspieler wechselt im Sommer nach München, wo er einen Vierjahresvertrag unterschrieb. Metu (17) ist vorerst für die #FCBAmateure eingeplant. pic.twitter.com/LkOpTiDrKR — FC Bayern Campus (@FCBjuniorteam) 2. März 2021

Insgeheim träumt Metu aber schon von Trainingseinheiten mit Manuel Neuer und Co. "Ich hoffe, dass ich innerhalb des ersten Jahres das eine oder andere Mal bei den Profis mittrainieren darf", so die Optimalvorstellung. "Ansonsten möchte ich in den ersten zwei Jahren möglichst viele Einsätze bei der zweiten Mannschaft bekommen."

FC Bayern "glücklich" über Transfer von Emilian Metu

Während seiner eingangs erwähnten Probetrainingswoche an der Säbener Straße wurde ihm vom Trainerteam schnell übermittelt, eine Zusammenarbeit anzustreben. "Die Trainer haben mir gleich vor Ort gesagt, dass sie begeistert sind und mich gerne haben wollen", sagte Metu, der auch von den englischen Klubs FC Burnley und FC Middlesbrough umworben wurde.

Campus-Leiter Jochen Sauer verspricht sich so einiges von der abgeschlossenen Zusammenarbeit: "Emilian ist in seinem Jahrgang ein großes Talent auf seiner Position. Wir sind glücklich, dass er sich für den FC Bayern entschieden hat und hier die nächsten Schritte gehen möchte."