Bobic warnt vor Bundesliga-Pleitewelle

Fredi Bobic verlässt Eintracht Frankfurt zum Saisonende

Sportvorstand Fredi Bobic vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt sieht einige Profivereine nach einem Jahr Coronakrise akut existenzgefährdet.

"Für die neue Saison muss es in der Bundesliga möglich sein, Dauerkarten zu verkaufen", sagte der 49-Jährige in der "ARD"-Sendung "Sportschau Thema": "Sollte das nicht so sein, wird es einige in die Knie zwingen."

Allerdings zeigte sich Bobic optimistisch, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer nach der Pandemie in die Stadien strömen wie vorher.

"Ich bin mir sicher, die Leute werden zurückkommen. Weil ich auch Bock habe, wieder ins Kino, Theater oder Konzert zu gehen. Auf diese Sachen hat doch jeder wieder Lust", sagte er. Es werde höchstens "am Anfang etwas komisch sein".

Auch Martin Kind, Geschäftsführer der Profi-Abteilung des Zweitligisten Hannover 96, erwartet eine Übergangszeit: "Der Fußball ändert sich nicht. Die Menschen werden kommen, aber es wird eine gewisse Zeit dauern. Vielleicht müssen wir über unsere Angebote in den Stadien nachdenken."