Bayern-Boss Hainer will mit Goretzka und Süle verlängern

ULRICH GAMEL via www.imago-images.de

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München

Trotz des großen Abstands in dieser Saison ist für den Präsidenten des FC Bayern München, Herbert Hainer, das Duell mit Borussia Dortmund weiter ein Höhepunkt in der Fußball-Bundesliga.

"Bayern und Dortmund waren in den vergangenen zehn Jahren die bestimmenden Mannschaften im Kampf um die Meisterschaft. Wir hatten in den letzten acht Jahren die Nase vorn, aber es ist und bleibt ein Spitzenspiel", sagte Hainer im Interview mit "Sport1" vor der Partie am Samstag (18:30 Uhr). Die Münchner sind mit 52 Punkten Tabellenführer, die Dortmunder liegen 13 Zähler dahinter auf Rang fünf.

Der starke Mann beim FC Bayern zollte den Dortmundern für die Arbeit der letzten Jahre trotz der aktuellen Lage seinen Respekt. So äußerte sich Hainer positiv zur Überlegung von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der eventuell über das angepeilte Ende seiner Amtszeit 2022 hinaus weitermachen will.

"Hans-Joachim Watzke ist ein erfahrener Mann in der Bundesliga und hat Dortmund aus einer prekären Lage zu einem erfolgreichen und wirtschaftlich soliden Verein geführt. Er wird dem BVB auch weiterhin guttun", sagte Hainer.

Hainer will mit Goretzka und Süle verlängern

Bei seinem eigenen Klub will der Bayern-Boss ebenfalls auf personelle Kontinuität setzen. Ganz besonders wichtig ist dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von adidas eine Vertragsverlängerung mit Mittelfeldspieler Leon Goretzka.

"Leon Goretzka hat sich in den letzten zwölf Monaten extrem entwickelt. Er ist für uns in meinen Augen einer der wichtigsten Spieler geworden und ein Garant für unsere Erfolge. Ja, wir wollen mit ihm verlängern", so Hainer

Goretzkas Vertrag läuft im Sommer 2022 aus. Der 26-Jährige hatte zuletzt nach überstandener Corona-Erkrankung schnell wieder zu seiner Topform gefunden.

Große Stücke hält Hainer auch auf Routinier Thomas Müller. Der 31-Jährige "würde jeder Mannschaft gut zu Gesicht stehen - auch der DFB-Auswahl bei der EM", sagte der Präsident. Er könne sich sogar "vorstellen", dass Müller bei der EURO einmalig in der Nationalelf aushelfe.

Etwas überraschend stellte der Präsident zudem Niklas Süle eine Vertragsverlängerung in Aussicht. "Er ist ein wichtiger Spieler für uns. Im Frühjahr setzen wir uns mit ihm zusammen", sagte er. Süle, der ebenfalls bis 2022 gebunden ist, galt bislang intern als umstritten. Auf der ungewohnten Position des Rechtsverteidigers hatte er sich zuletzt aber stabilisiert.

Hainer weicht Frage nach Haaland aus

Prominente Neuverpflichtungen werde es beim FC Bayern aber immer geben, kündigte Hainer an: "Wir sind ein wirtschaftlich sehr starker und gesunder Verein. Obwohl auch wir massiv unter der Pandemie leiden, können wir immer Spieler holen, wenn wir von ihnen überzeugt sind", sagte er.

Das beweise etwa der Sommer-Transfer von Dayot Upamecano für 42,5 Millionen Euro aus Leipzig.

Ob auch BVB-Stürmer Erling Haaland auf dem Zettel des Rekordmeister steht, ließ der Funktionär derweil offen: "Das kann ich heute nicht sagen. Wir befinden uns in einer Pandemie, die ganze Welt steckt in einer Ausnahmesituation – gesellschaftlich, wirtschaftlich und auch im Fußball. Fest steht aber, dass wir in Zukunft noch mehr unseren erfolgreichen Weg gehen werden, junge Spieler mit herausragenden Fähigkeiten zu verpflichten."