Merkur Arena erhält wieder Liga-Zulassung

APA

Die Rasenqualität in der Merkur Arena wurde verbessert

Der Senat 3 der Bundesliga hat der Grazer Merkur Arena am Donnerstag wieder die Stadionzulassung erteilt.

Eine genaue Begutachtung vor Ort ergab, dass großflächig Rasenstellen ausgetauscht worden seien und sich das Spielfeld wieder in einem bundesligatauglichen Zustand befinde, hieß es am Donnerstag in einer Liga-Aussendung. Damit können in Graz-Liebenau ab sofort wieder Bewerbsspiele ausgetragen werden.

Dem Stadion war in der vergangenen Woche aufgrund der Spielfeldqualität die Zulassung entzogen worden, woraufhin Sturm Graz für die Heimpartien in der Liga und im Cup gegen Red Bull Salzburg nach Klagenfurt hatte ausweichen müssen.

Nach der heutigen Kommissionierung in der Grazer Merkur Arena hat der Senat 3 die Stadionzulassung wieder erteilt. Rasenstellen sind großflächig ausgetauscht worden und das Spielfeld befindet sich wieder in einem bundesligatauglichen Zustand für #TipicoBL & #LigaZwa-Spiele. pic.twitter.com/V45b2ER53h — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) 4. März 2021

