Silva auf die Insel? Nächster Klub steigt in Poker ein

Im Trikot von Eintracht Frankfurt hat sich André Silva ins Visier der Topklubs geschossen

André Silva trifft im Trikot von Eintracht Frankfurt weiter nach Belieben. Die Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang des portugiesischen Stürmers reißen nicht ab. Mittlerweile soll es schon drei große Klubs geben, die den 25-Jährigen ins Visier genommen haben.

21 Spiele, 19 Tore, allein zehn Treffer in den letzten acht Bundesliga-Partien: André Silva ist in diesen Wochen on fire und der Hauptgrund, warum die Eintracht aus Frankfurt weiter von der Champions-League-Qualifikation träumen darf.

Doch die Ehe zwischen dem Portugiesen und den Hessen könnte schon bald Geschichte sein. Nachdem jüngst bereits Atlético Madrid und der englische Rekordmeister Manchester United mit einer möglichen Verpflichtung des 25-Jährigen in Verbindung gebracht wurden, berichten die Medien auf der Insel nun, dass Silva auch beim FC Arsenal weit oben auf der Wunschliste steht.

Bei den Gunners soll Silva den Platz von Alexandre Lacazette einnehmen, der in den Planungen von Trainer Mikel Arteta angeblich keine Rolle mehr spielt. Silva würde in diesem Fall an die Seite von Ex-BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang rücken, der seit Anfang 2018 für die Londoner stürmt.

Darf André Silva Eintracht Frankfurt für 30 Mio. verlassen?

Klar ist, dass die Frankfurter ihren Topstürmer (Vertrag bis 2023) unbedingt halten wollen. Allerdings gibt es auch eine Schmerzgrenze, bei der die Eintracht grünes Licht für einen Transfer geben muss. Wo diese Schmerzgrenze liegt, ist nicht bekannt. Bislang hieß es aber, dass die SGE ab einem Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro ins Grübeln kommen könnte.

Silva selbst wollte die Gerüchte um einen möglichen Eintracht-Abschied zuletzt nicht befeuern, vermied gleichzeitig aber auch ein klares Bekenntnis zu seinem jetzigen Klub und sagte der Sportzeitung "O Jogo": "Ich habe die Gerüchte auch gehört, aber das ist alles. Gerüchte sind Gerüchte. Am Ende dieser Saison werden wir sehen, was passiert."