FC Bayern schmiert Verfolger RB Leipzig Honig ums Maul

Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Bayern-Trainer Hansi Flick (l.) schaut Julian Nagelsmanns Leipzigern gerne zu

Die Bundesliga erlebt einen spannenden Titelzweikampf zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. Doch anstatt wie bei anderen Konkurrenten in der Vergangenheit Giftpfeile in Richtung des Herausforderers zu schießen, gibt es vom Rekordmeister sehr viel Lob für die Sachsen.

"Leipzig ist sehr stabil und spielt guten Fußball. Es macht Spaß, ihnen zuzuschauen", sagte Trainer Hansi Flick nach dem 4:2 (2:2) im Klassiker gegen Borussia Dortmund: "Sie sind verdient oben mit dran, haben eine gute Einstellung und tolle Idee, wie sie Fußball spielen. Das gefällt mir sehr gut, das ist spannend für die Bundesliga."

Präsident Herbert Hainer nannte Leipzig in der "BR"-Sendung "Heute im Stadion" eine "hervorragende Mannschaft" und sprach dem Team von Julian Nagelsmann sowie der Klubführung ein "Kompliment" aus. Die Bundesliga "lebt" von dieser Spannung, sagte der 66-Jährige, fügte aber an: "Solange wir dann am Ende des Tages deutscher Meister werden, ist das alles okay."