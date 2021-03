Darauf erstmal ein Radler: Baumgartners perfekte Tage

Wolfgang Frank/Eibner-Pressefoto via www.imago-ima

Christoph Baumgartner traf für die TSG Hoffenheim gegen Wolfsburg

Gründe zum Anstoßen hatte Christoph Baumgartner genug. Der Shooting-Star der TSG 1899 Hoffenheim verlängerte erst am Freitag seinen Vertrag bei dem Fußball-Bundesligisten vorzeitig bis Ende Juni 2025.

Einen Tag später krönte er eine starke Vorstellung mit einem Traumtor, das den 2:1-Sieg gegen den bis dahin in neun Spielen nacheinander ungeschlagenen VfL Wolfsburg einleitete.

"Die letzten zwei Tage waren sehr, sehr schön für mich", sagte Baumgartner: Er habe sich jetzt erstmal ein Radler verdient.

Von VfL-Coach Oliver Glasner war er schon vor der Partie als "offensiver Feingeist" geadelt worden. Auf dem Platz belegte Baumgartner die Einschätzung seines österreichischen Landsmannes.

"Das sind die Stories, die der Fußball schreibt", kommentierte Denni Strich aus der Geschäftsführung der Kraichgauer am "Sky"-Mikrofon. Einer wie Baumgartner - "ein richtig guter Typ" - sei für den Verein sehr wichtig.

Im Juli 2017 kam Baumgartner als 17-Jähriger von St. Pölten zur TSG. Am 11. Mai 2019 feierte er sein Debüt in der Bundesliga. Nicht mal zwei Jahre später ist er fester Bestandteil des Teams und viermaliger Nationalspieler. "Ich bin sehr glücklich, die TSG ist sehr glücklich, so ist es perfekt für alle", sagte er.