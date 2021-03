Sancho-Schock für den BVB

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Jadon Sancho könnte dem BVB länger fehlen

Am Samstagabend musste sich Borussia Dortmund trotz einer 2:0-Führung mit 2:4 beim FC Bayern München geschlagen geben. Dem Offensivspiel des BVB merkte man vor allem das Fehlen des zuletzt bärenstarken Flügelspielers Jadon Sancho an. Ein Umstand, mit dem sich die Borussen wohl noch länger konfrontiert sehen werden.

Sancho wird dem BVB auch am Dienstag im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen den FC Sevilla fehlen. Das berichtet die "WAZ". Die "Bild" legt sogar noch einen drauf: Das Blatt will erfahren haben, dass sich Sancho eine "schwere Muskelverletzung im Oberschenkel" zugezogen hat. Dem 20-Jährigen droht demnach eine wochenlange Pause.

Eine offizielle Diagnose von Seiten der Schwarz-Gelben steht noch aus, BVB-Sportdirektor Michael Zorc bestätigte dem "kicker" allerdings, dass Sancho schwerer verletzt ist. "In der Verfassung, in der Jadon zuletzt war, ist das natürlich ein schwerer Verlust", so Zorc.

Für die Dortmunder wäre ein langer Verzicht auf Sancho tatsächlich ein heftiger Schlag ins Kontor. Nachdem der Engländer seine Schwächephase zu Saisonbeginn überwunden hatte, drehte er in den vergangenen Spielen richtig auf. In 31 Pflichtspielen erzielte Sancho 2020/21 bislang zwölf Tore und legte starke 16 weitere auf. Allein im Jahr 2021 kommt Sancho auf 15 Torbeteiligungen.

Gute Nachrichten gibt es hingegen von Erling Haaland. Der Norweger, der gegen den FC Bayern nach einem Tritt von Jérôme Boateng ausgewechselt werden musste, kann laut "Bild" gegen Sevilla auf jeden Fall mitwirken.

"WAZ" zufolge besteht auch bei Raphael Guerreiro noch Hoffnung. Der Portugiese musste gegen den FC Bayern wie Sancho verletzt passen, könnte aber gegen die Spanier mit von der Partie sein. Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl zeiget sich gegenüber dem "kicker" allerdings etwas weniger zuversichtlich.

Nach dem 3:2-Sieg in Sevilla will der BVB in Dortmund das auch finanziell wichtige Ticket für das Viertelfinale der Königsklasse buchen. In der Liga folgen Spiele gegen Hertha BSC (13. März), den 1. FC Köln (20. März) und Eintracht Frankfurt (03. April).