Ex-Eintracht-Star bald Bayern-Chefscout?

Pirmin Schwegler soll beim FC Bayern zum Chefscout aufsteigen

Als Spieler hinterließ Marco Neppe nicht die allergrößten Fußspuren in der deutschen Fußball-Landschaft, als Funktionär legt der 34-Jährige seit 2014 in Reihen des FC Bayern München allerdings einen rasanten Aufstieg hin.

Neppe kickte in seiner Karriere für den Wuppertaler SV, den SV Wehen Wiesbaden, den VfL Osnabrück und Alemannia Aachen, kam aber nie über Einsätze in der 3. Liga hinaus und hängte die Stollen-Schuhe letztlich mit 28 Jahren an den Nagel, als sich die Chance bot, an der Seite von Michael Reschke in die Scouting-Abteilung des FC Bayern zu wechseln. Reschke fungierte an der Säbener Straße fortan als Technischer Direktor, Neppe als dessen Assistent.

"Ich habe damals ein Machtwort gesprochen und ihm gesagt, dass ich es nicht respektiere, wenn er etwas anderes macht, als mit mir zum FC Bayern zu gehen", äußerte Reschke im Gespräch mit "Sport1" seine Wertschätzung für Neppe.

Als Reschke München 2017 wieder verließ, um den Posten des Sportdirektors beim VfB Stuttgart anzunehmen, stieg Neppe zum Leiter der Scouting-Abteilung des deutschen Rekordmeisters auf.

Vier Jahre später soll der nächste Schritt auf der Karriereleiter folgen. Dem "kicker" zufolge wird Neppe beim FC Bayern künftig den Posten des Technischen Direktors bekleiden.

Einen Nachfolger für die Position des Chefscouts haben die Münchner demnach auch bereits gefunden: Pirmin Schwegler. Der Schweizer, der für Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, die TSG Hoffenheim und Hannover 96 über 260 Bundesliga-Spiele bestritt, steht seit seinem Karriereende im August 2020 als Scout beim FC Bayern in Lohn und Brot.

Laut "tz" soll Schwegler beim Tabellenführer intern bereits hohes Ansehen genießen, seine Analysen werden hochgeschätzt, heißt es. Unter anderem soll der Eidgenosse den Münchnern den Kauf von Linksverteidiger Omar Richards ans Herz gelegt haben. Der Deal ist noch nicht offiziell bestätigt, gilt aber als wahrscheinlich.