Salzburg-Talent Adamu mit erstem Tor in der Schweiz

Zwei ÖFB-Legionäre in der Schweiz: Junior Adamu (r.) und Louis Schaub

U21-Teamstürmer Junior Adamu trifft bei seinem dritten Einsatz für den FC St. Gallen zum ersten Mal. Danach dreht allerdings der FC Luzern von Ex-Rapidler Louis Schaub auf und gewinnt am Ende mit 4:2.

Erst persönliches Erfolgserlebnis, dann doch eine Niederlage - so erlebte Junior Adamu den Sonntagnachmittag in der Schweizer Super League. Die 19-jährige Salzburg-Leihgabe gastierte am 24. Spieltag der Meisterschaft mit dem FC St. Gallen beim FC Luzern und sorgte dort gleich in der Anfangsphase für eine eigentlich komfortable Führung seines Teams.

Nach einem Eckball des Spaniers Víctor Ruíz war Adamu in der zehnten Minute per Kopf zur Stelle und erzielte sein erstes Tor für St. Gallen. Zuvor hatte Kwadwo Duah die Gäste bereits in Front geschossen. Der zweite Sieg in seinem dritten Spiel für St. Gallen war Adamu allerdings nicht vergönnt.

Knapp vor der Pause fand Luzern durch ein Eigentor von Miro Muheim wieder in die Partie, in der zweiten Hälfte drehten die Gastgeber den Rückstand in einen 4:2-Sieg, mit dem sie an St. Gallen vorbei auf den fünften Tabellenplatz zogen. Ex-Rapidler Louis Schaub war am Torfestival in Hälfte zwei nicht mehr beteiligt. Der ÖFB-Teamspieler in Diensten des FC Luzern wurde nach einer Stunde ausgewechselt.

