WAC-Tormann Kofler erleidet Nasenbeinbruch

Alexander Kofler erlitt einen Nasenbeinbruch

WAC-Tormann Alexander Kofler hat sich beim 4:0-Erfolg der Wolfsberger in der Bundesliga am Sonntag in Ried einen Nasenbeinbruch zugezogen.

Das gab Kofler am Montag auf diversen Social-Media-Kanälen des WAC bekannt. Eine Operation ist nicht nötig.

Kofler will bereits am Mittwoch wieder ins Training einsteigen und am Wochenende in der Liga gegen WSG Tirol spielen.

Gegen Ried war er nach einem Zusammenprall mit Mitspieler Dominik Baumgartner ausgetauscht worden.

