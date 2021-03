Pulisic-Transfer: FC Bayern in "Alarmbereitschaft"

Graham Wilson via www.imago-images.de

Christian Pulisic wird beim FC Bayern gehandelt

Der FC Bayern München denkt angeblich weiter über einen Transfer von Ex-BVB-Profi Christian Pulisic nach. Der Rekordmeister wurde schon vor einigen Tagen mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht. Und schon dort hieß es, dass der US-Amerikaner an der Säbener Straße durchaus ein Thema ist.

Den Erfolgszug des FC Chelsea unter Trainer Thomas Tuchel sieht Christian Pulisic meist nur von der Bank aus. In den zehn Spielen unter der Leitung des neuen Coaches stand der ehemalige Dortmunder nicht ein einziges Mal in der Startelf. Zwar kommt der 22-Jährige oft zum Einsatz, viel mehr als ein paar Minuten pro Partie bekommt er aber nicht.

Diese Entwicklung hat laut "Daily Mail" unter anderem den FC Bayern in "Alarmbereitschaft" versetzt. Die Münchner sollen neben Manchester United und dem FC Liverpool der Klub sein, der die Situation rund um Pulisic genau beobachtet.

Hat sich der FC Bayern nach Pulisic erkundigt?

Das spanische Portal "todofichajes" hatte zuvor behauptet, der FC Bayern habe sich beim FC Chelsea sogar schon über Pulisic informiert - und die Ansage bekommen haben, dass die Blues ab einer Summe in Höhe von 60 Millionen Euro verhandlungswillig wären.

Die "Bild" wiederum berichtete, Pulisic sei derzeit noch kein Thema an der Isar. Ganz abwegig sei ein Vorstoß in der Personalie jedoch nicht, ergänzte das Boulevardblatt. Gut vorstellbar wäre demnach, dass Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Sommer an die Blues herantritt und möglicherweise ein Leih-Geschäft vorschlägt - vor allem, wenn die Einsatzzeit des 22-Jährigen weiterhin so gering bleibt.

Keine Tendenz bei Coman für Abschied vom FC Bayern?

Salihamdizic sei weiterhin ein großer Fan des einstigen Dortmunders, der dem Revierklub im Sommer 2019 für 64 Millionen Euro den Rücken gekehrt hatte. Dass der Bayern-Manager bei Pulisic dennoch zögert, hat dem Bericht zufolge auch damit zu tun, dass die Spekulationen um Kingsley Coman nicht der Wahrheit entsprechen. Es gebe keine Tendenz, dass der Franzose im Sommer wechselt, etwa zu Manchester United.

Wie die "Sport Bild" zuletzt berichtete, ist die Zukunft von Coman beim FC Bayern allerdings alles andere als sicher.

Coman, dessen Vertrag noch bis 2023 datiert ist, wurde schon im vergangenen Sommer immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Das Interesse von Manchester United war dem Bericht zufolge konkreter als bislang angenommen. Angeblich habe der Premier-League-Klub den 24-Jährigen mit einem Netto-Gehalt von acht Millionen Euro gelockt.