Youngster Musiala schmiedet große Pläne beim FC Bayern

Markus Fischer via www.imago-images.de

Jamal Musiala (r.) lernt viel von Thomas Müller

Jamal Musiala gehört zu den vielversprechendsten Offensiv-Talenten im europäischen Fußball. Der Youngster des FC Bayern München lernt derzeit von den Besten - und hat klare Vorstellungen von seiner sportlichen Zukunft beim deutschen Rekordmeister.

Nachdem der gerade 18 Jahre jung gewordene Musiala seinen ersten langfristigen Profivertrag bei den Münchnern unterzeichnet hat, stellte er jetzt im Gespräch mit der "Sport Bild" klar: "Ich möchte in Zukunft ein wichtiger Spieler des FC Bayern sein."

Orientieren will er sich dabei weiterhin an Bayern-Urgestein und -Stammkraft Thomas Müller, den Musiala als "einen der besten Zehner der Welt" ansieht. "Thomas hilft mir enorm. Ich bin sehr dankbar, dass ich in jedem Training und Spiel von ihm lernen darf, und er immer ein offenes Ohr für mich hat."

Beim amtierenden Champions-League-Sieger hat Musiala in der laufenden Saison den Durchbruch geschafft. Der gebürtige Stuttgarter lief bereits in 26 Pflichtspielen für den FC Bayern auf und erzielte dabei vier Treffer.

In der Königsklasse feierte er sein Tor-Debüt beim Achtelfinal-Hinspiel vor zwei Wochen bei Lazio Rom. Auch dabei spielte Thomas Müller, der am Coronavirus erkrankt nicht dabei war, eine Rolle: "Vor dem Lazio-Spiel hat mir Thomas geschrieben, dass ich mutig sein soll und mir Glück gewünscht. Das hat mir viel bedeutet", berichtete der Youngster, der in Rom von Beginn an auf der Zehn spielte.

Neben der Position im zentral-offensiven Mittelfeld traut sich Musiala auch die Rolle auf der Flügelposition zu. Dort wurde er von Hansi Flick in der laufenden Saison schon mehrfach gebracht und sogar dem erfahrenen Douglas Costa vorgezogen. "Es macht mir auf jeden Fall Spaß, dort zu dribbeln und in die Eins-gegen-eins-Duelle zu gehen", meinte der Durchstarter des FCB.

Musiala freut sich auf Nationalelf-Debüt

Auch das Thema deutsche A-Nationalmannschaft ist mittlerweile für ihn ein konkretes, nachdem sich Musiala für den DFB und gegen die englische Nationalmannschaft entschieden hatte, für die er aufgrund seiner doppelten Staatsbürgerschaft ebenfalls spielberechtigt gewesen wäre.

Er freue sich, "das Team im März näher kennenzulernen", sagte Musiala, "Herr Löw und Herr Bierhoff haben mir in unseren Gesprächen ein sehr gutes Gefühl gegeben".

Bei den Bayern absolviert das Ausnahmetalent nach dem Training derweil oft noch eine Zusatzeinheit mit Co-Trainer Miroslav Klose. "Von so einem ehemaligen Weltklasse-Stürmer kann man einfach viel lernen", sagte Musiala. Mit Hermann Gerland habe er auch schon am Kopfballpendel gearbeitet, "da habe ich noch Nachholbedarf."