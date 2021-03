Premier-League-Klub buhlt um Mascarell

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Omar Mascarell vom FC Schalke 04 wird bei den Wolverhampton Wanderers gehandelt

Sollte der FC Schalke 04 aus der Fußball-Bundesliga absteigen, droht dem königsblauen Krisenklub ein Ausverkauf. Ein Spieler, der die Knappen dann verlassen könnte, ist Omar Mascarell. Interessenten für den Spanier gibt es bereits.

Wie das Portal "CaughtOffside" erfahren haben will, haben die Wolverhampton Wanderers die Fühler nach Mascarell ausgestreckt. Demnach will Teammanager Nuno Espirito Santo den Mittelfeldspieler unbedingt in die Premier League locken.

Aufgrund des nahenden Abstiegs gehen die Wolves davon aus, Mascarell für nur fünf Millionen Euro aus seinem bis 2022 datierten Vertrag loseisen zu können. Auch die "Sport Bild" berichtete von fünf Millionen Euro, die Schalke bei einem Verkauf des 28-Jährigen kassieren könnte.

Mascarell wechselte zur Saison 2016/17 von Real Madrid zu Eintracht Frankfurt. Nach zwei Jahren machten die Königlichen von einer Rückkauf-Option über vier Millionen Euro Gebrauch, verkauften den Profi allerdings direkt weiter zum FC Schalke 04. Zehn Millionen Euro ließen sich die Knappen den Transfer kosten.

Seitdem bestritt Mascarell 66 Pflichtspiele für Schalke, in denen er einen Treffer erzielte und vier weitere Tore vorbereitete.

Mascarell will "das sinkende Schiff" nicht verlassen

Im Januar wurde der ehemalige Real-Profi, der allerdings nur ein Spiel für die Profis der Spanier absolvierte, mit einem Wechsel zum FC Valencia in Verbindung gebracht.

"Ich weiß, dass wichtige Klubs aus Spanien meine Entwicklung verfolgt haben, aber um es kurz zu sagen: Ich denke darüber gar nicht nach", stellte der Spanier gegenüber der "Marca" klar und ergänzte: "Ich bin niemand, der das sinkende Schiff verlässt. Ich will bleiben und dafür kämpfen, dass sich die Situation bessert. Der Klub und ich wissen, dass ich bleiben will, um meinen Anteil dazu beizutragen."

Zuletzt hat Mascarell allerdings sowohl den Posten als Kapitän als auch seinen Stammplatz im Mittelfeld verloren.