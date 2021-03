"Stripchat" statt Pirelli: Porno-Portal will Inter sponsern

STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL via www.imago-images.

Bekommt Inter einen neuen Hauptsponsor?

Schlüpfriges Angebot für den Tabellenführer der Serie A: Ein Porno-Portal will bei Inter Mailand als neuer Trikotsponsor einsteigen. Eine äußerst verlockende Offerte liegt den Nerazzurri bereits vor.

Porno statt Gummi auf der Brust: Das Portal "Stripchat" will neuer Trikotsponsor von Inter Mailand werden. Da der Vertrag der Mailänder mit dem Reifenhersteller Pirelli nach 26 (!) Jahren ausläuft, muss neuer Brustschmuck her. "Stripchat" würde den Part gerne übernehmen.

Max Bennett, Vize-Präsident des Webcam-Portals, sieht in einer Zusammenarbeit eine "fantastische Möglichkeit", um auf sein Produkt aufmerksam zu machen. Und diese Möglichkeit will sich Bennett auch einiges kosten lassen. "Wir sind bereit, 28 Millionen US-Dollar zu zahlen, um neuer Trikotsponsor von Inter Mailand zu werden", schrieb der Manager in einer Mitteilung.

Es gebe eine "starke Verknüpfung zwischen unseren Fan-Gruppen", sieht Bennett für beide Seiten Vorteile in einer Zusammenarbeit: "Es wäre fantastisch, wenn wir ein Teil der wertvollsten Sportmarken der Welt wären und gleichzeitig auf unser Produkt aufmerksam machen könnten."

Pirelli will weiter mit Inter Mailand zusammenarbeiten

Pirelli erklärte derweil, weiterhin mit Inter Mailand zusammenarbeiten zu wollen - nur eben nicht als Sponsor auf dem Trikot. "Wir werden nicht mehr Inters Ausrüstungs-Sponsor sein, aber unsere Beziehung zum Klub wird sich weiter fortsetzen", sagte Pirelli-Boss Marco Tronchetti Provera.

Sollte Inter dem Deal mit "Stripchat" zustimmen, wäre der Klub übrigens nicht der erste, der auf einen "schlüpfrigen" Geldgeber setzt.

So warb der griechische Klub Voukefalas in der Vergangenheit schon für ein lokales Freudenhaus, bei den Rutherford Raiders aus England erstrahlte der Name des Porno-Portals "Pornhub" auf der Brust, beim SV Oberwürzbach der von Porno-Darstellerin Lena Nitro.