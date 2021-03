Unter dem Radar, aber schon besser als CR7?

Laurence Griffiths via www.imago-images.de

Bruno Fernandes hat großen Anteil am sportlichen Aufschwung von Manchester United

Vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Manchester United und dem AC Mailand (ab 18:55 Uhr LIVE bei NITRO) ruhen bei den Red Devils große Hoffnungen auf Spielmacher Bruno Fernandes. Der Portugiese ist auf der Insel bereits ein Superstar, fliegt hierzulande aber immer noch ein wenig unter dem Radar. Dabei übertrumpft er in manch einer Statistik gar Landsmann Cristiano Ronaldo.

Selten waren 64 Millionen Euro besser angelegt als bei Bruno Fernandes. Als der Nationalspieler im Frühjahr 2020 von Sporting Lissabon zu Manchester United wechselte, herrschte im Umfeld der Engländer noch vorsichtige Skepsis, ob eine solch hohe Summe tatsächlich gerechtfertigt sei. Durch Boni konnte das Gesamtvolumen des Deals gar auf 80 Millionen Euro anwachsen.

Heute betrachten die meisten Fans der Red Devils ihre geliebte Nummer 18 als echtes Schnäppchen. Denn: Seit Bruno Fernandes im Old Trafford aufschlug, hat sich United national wie international wieder zu einem ernstzunehmenden Titelanwärter entwickelt. Der Anteil des 26-Jährigen am sportlichen Aufschwung ist enorm.

Bruno Fernandes der "Bessermacher" bei Manchester United

Der "kicker" adelte Fernandes schon kurz nach seinem Wechsel nach Manchester als "Bessermacher", kurz vor dem Jahreswechsel legte die "Sportschau" noch einen drauf und kürte ihn gar zum "besten Spieler der Premier League".

Verwundern dürfen die Lobeshymnen nicht. in 63 Einsätzen für die Red Devils war Fernandes bislang an 56 Toren direkt beteiligt - als Mittelfeldspieler wohlgemerkt. 35 Mal netzte er selbst, 21 Treffer bereitete er vor - eine Weltklasse-Quote.

"Er ist ein wundervoller Spieler. Er lässt Fußball nach Spaß aussehen. Sie hatten einige Probleme, doch Fernandes hat sie in allen Belangen verbessert", schwärmte ausgerechnet Kevin de Bruyne vom Lokalrivalen Manchester City im Winter über Fernandes, der ähnlich wie der Belgier der Dreh- und Angelpunkt seiner Mannschaft ist.

Großer Durchbruch bei Sporting

Dabei ist der 25-malige Nationalspieler Portugals nicht den einfachsten Weg gegangen. Kurz vor seinem 18. Geburtstag hatte Fernandes, der aus der Jugend von Boavista Porto stammt, den Schritt nach Italien gewagt und sich dort Novara Calcio angeschlossen.

In den Folgejahren etablierte er sich über Stationen bei Udinese Calcio und Sampdoria Genua in der Serie A, ohne dabei allerdings extrem hervorzustechen. Erst in der Heimat bei Sporting, das immerhin 9,7 Millionen Euro für Fernandes in die Hand nahm, gelang ihm der Schritt zum Top-Spieler.

Als extrem spielstarker Allrounder zog der Edeltechniker in Lissabon die Fäden, schon im Laufe seiner zweiten Saison stieg er zum Kapitän auf. Entsprechend hoch waren Sportings Forderungen, als das Interesse aus dem Ausland größer wurde.

Vergleiche mit Cristiano Ronaldo

Dass Manchester United trotz zahlreicher namhafter Mitbewerber letztlich den Zuschlag erhielt, hat sich für den Traditionsklub rückblickend als Glücksfall erwiesen.

Bevor die Coronakrise die Zuschauer aus den Stadien trieb, besangen die Fans ihren neuen Liebling bereits mit Vergleichen zu einer anderen United-Legende, die einst von Sporting kam: Cristiano Ronaldo.

"Bruno, Bruno, Bruno, he’s from Sporting like Cristiano, he goes left, he goes right, he makes the defences look shite, he’s our Portuguese magnifico"

Und siehe da - in manch einer Statistik hat Fernandes seinen Nationalmannschaftskollegen schon übertrumpft. Eines von vielen Beispielen: In seinen ersten 50 Einsätzen für United war der Regisseur an 44 Toren direkt beteiligt, CR7 in seinen letzten 50 im Red-Devils-Dress "nur" an 37.

So verwundert es kaum, dass Fernandes schon vier Mal zum Premier-League-Spieler des Monats gewählt wurde. Er alleine hat das Team auf ein neues Level gehoben.

4 - Bruno Fernandes has won Premier League Player of the Month for the fourth time in seven months in the competition - as many as times as Cristiano Ronaldo. Only Agüero (7), Gerrard (6), Kane (6), van Persie (5) and Rooney (5) have now won it more. Inspired. pic.twitter.com/suoT3TKixD — OptaJoe (@OptaJoe) 15. Januar 2021

Am liebsten würden die Klubbosse sofort mit ihrem ohnehin noch bis 2025 gebundenen Erfolgsgaranten verlängern. Schmackhaft gemacht werden soll ihm die Unterschrift mit einer Gehaltsverdopplung von ca. sechs auf rund zwölf Millionen Euro.

Laut "Sun" zögert Fernandes aber noch, will zunächst mehr über die Pläne des Vereins auf dem Transfermarkt hören, um sicherzugehen, dass er auch künftig in einer Mannschaft spielt, die ganz oben angreifen kann.

Bruno Fernandes lässt Manchester United von Titeln träumen

Trainer Ole Gunnar Solskjaer weiß um die unglaublichen Qualitäten seines Schützlings. Entgegen der Gewohnheit englischer Klubs, in der sportlich nicht sonderlich wertgeschätzten Europa League die Superstars zu schonen, dürfte der norwegische Coach gegen den AC Mailand (Donnerstag ab 18:55 Uhr LIVE bei NITRO) auch Fernandes bringen. Die beste Elf soll auflaufen.

Erst am vergangenen Wochenende hatte der Portugiese im Top-Spiel gegen Manchester City mit einem früh verwandelten Elfmeter (Saisontor Nr. 16) dazu beigetragen, die unglaubliche Siegesserie des Erzrivalen zu beenden. Durch den überraschenden 2:0-Coup, der Tabellenplatz zwei festigte, stehen die Chancen auf eine erneute Champions-League-Teilnahme gut.

Da City aber bereits enteilt ist, dürfte die Meisterschaft für United in diesem Jahr noch kein Thema sein. Erheblich wahrscheinlicher scheint derweil, dass die Red Devils zum zweiten Mal nach 2017 die Europa League gewinnen.

Bruno Fernandes hat den zweitwichtigsten Pokal im europäischen Fußball bereits fest im Visier. "Unser größtes Ziel sind Trophäen. Für mich sind sie wichtiger als Tore", machte der Teamplayer unlängst deutlich. Man möchte ihm glauben.

Heiko Lütkehus