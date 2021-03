Arturo Vidal fällt nach Knie-OP vorerst aus

unknown

Arturo Vidal fällt vorerst verletzt aus

Inter Mailand muss im Kampf um die italienische Fußball-Meisterschaft vorerst auf Arturo Vidal verzichten.

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wird der ehemalige Bayern-Spieler am Freitag "aufgrund von Meniskusschmerzen" am linken Knie operiert.

Der 33-Jährige könnte laut italienischen Medien bis zu einem Monat ausfallen. Nach 26 Spielen liegt Inter in der Serie A sechs Zähler vor dem Stadtrivalen AC Mailand und zehn Punkte vor Titelverteidiger Juventus Turin.

Für die Mannschaft von Trainer Antonio Conte wäre es die erste Meisterschaft seit 2010.