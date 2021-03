Hamann sieht Flick als "logischen" Löw-Nachfolger

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Dietmar Hamann (l.) sieht Hansi Flick (r.) als DFB-Kandidaten

Der Deutsche Fußball-Bund muss nach dem angekündigten Rücktritt von Joachim Löw einen neuen Bundestrainer suchen. Geht es nach Dietmar Hamann, könnte diese Entscheidung auch Einfluss auf den FC Bayern haben.

Der TV-Experte sieht Hansi Flick als "logischen Nachfolger" für den nach der Europameisterschaft scheidenden Bundestrainer. "Sollte er nach der Saison zum DFB gehen, könnte Julian Nagelsmann sein Nachfolger in München werden", erklärte Hamann in seiner "Sky"-Kolumne.

Laut "Bild" ist Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic "ein Bewunderer" von Nagelsmanns Arbeit. Zudem habe der aktuelle RB-Coach einen Wechsel zum FC Bayern als nächsten Karriereschritt ins Auge gefasst.

Für Hamann sei ein solches Szenario nicht ausgeschlossen. Der 47-Jährige traue Nagelsmann den Job beim deutschen Rekordmeister "auf jeden Fall absolut zu".

BVB-Trainer Terzic für andere Vereine interessant?

Neben dem Leipziger Trainer lobte Hamann auch die Arbeit von BVB-Fußballlehrer Edin Terzic. "Wenn Terzic mit Dortmund weiter erfolgreich ist, könnte ich mir vorstellen, dass ihn der eine oder andere Verein im Sommer holen will", prognostizierte Hamann.

In der laufenden Saison kann sich der BVB-Trainer stets auf Torjäger Erling Haaland verlassen. So erzielte der Angreifer in 29 Pflichtspielen bereits 31 Treffer und wird deshalb immer wieder mit den europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht.

"Sollte Haaland den BVB verlassen, gibt es fünf oder sechs Vereine, die für einen Wechsel in Frage kommen", so Hamann. Nach Ansicht des ehemaligen Profis würden diese Klubs für den 20-Jährigen auch "tiefer in die Tasche" greifen.

"Wenn seine Ausstiegsklausel bei 75 Millionen Euro liegen sollte, wäre es ein Schnäppchen. Wenn ich sehe, was für andere Spieler bezahlt wurde, ist er mindestens das Doppelte wert", sagte Hamann über den "schier unglaublichen" Norweger. Berichten zufolge greift die Klausel erst im Sommer 2022. Ohnehin hatte der BVB jüngst mehrfach erklärt, mit Erling Haaland für die neue Saison zu planen.