VfB-Star Kalajdzic flirtet mit dem FC Liverpool

Sasa Kalajdzic ist noch bis 2023 an den VfB Stuttgart gebunden

Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart gehört zu den großen Entdeckungen der laufenden Bundesliga-Saison. Die unverhohlene Begeisterung des österreichischen Torjägers für den FC Liverpool dürfte allerdings so manchen Fan der Schwaben nervös werden lassen.

26 Pflichtspiele, 13 Treffer: Die Bilanz von Sasa Kalajdzic in der Spielzeit 2020/2021 liest sich stark. Der 23 Jahre alte Stürmer ist ein wichtiger Faktor dafür, dass der VfB Stuttgart als Aufsteiger eine gute Rolle im deutschen Oberhaus spielt und aktuell sogar einen einstelligen Tabellenplatz belegt - mit deutlich weniger Punkten Abstand zu den Europapokal-Rängen als zur Abstiegszone.

Kein Wunder also, dass sich längst zahlreiche Transfer-Gerüchte um Kalajdzic ranken. Der italienische Top-Klub AS Rom, West Ham United aus der englischen Premier League sowie Stuttgarts Liga-Konkurrent RB Leipzig befinden sich bereits in der Verlosung. Der umworbene Youngster selbst träumt jedoch von einem ganz anderen Klub: dem FC Liverpool.

Zwar fühle er sich "rundum wohl beim VfB", sagte Kalajdzic gegenüber "Bild". Sollten Jürgen Klopp und Co. anklopfen, stünde ihm allerdings "wirklich eine schwere Entscheidung" bevor, "weil ich Liverpool sehr mag", bekannte der 2-Meter-Hüne, dessen Vertrag im Ländle noch bis 2023 läuft. Der amtierende englische Meister sei für ihn "einfach was Besonderes", so Kalajdzic.

VfB Stuttgart: "Unser Ziel ist der Klassenerhalt"

"Als Kind habe ich das Champions-League-Finale von 2005 gesehen, als Liverpool gegen Milan ein 0:3 aufholte und gewann. Das hat mich gepackt. Als ich zuletzt mit meinem Bruder bei einem Spiel in Liverpool war, habe ich mich richtig ausgestattet: Ich habe mir Schal, Trikot, Mütze und eine Tasse gekauft", schilderte der VfB-Profi.

"Ein Traum" wäre für ihn zudem die Teilnahme an der Champions League, sagte Kalajdzic. "Es gibt, mit Ausnahme der Nationalhymne, wohl nicht viel Besseres, als auf dem Feld zu stehen und die Hymne der Champions League zu hören."

Mit dem VfB backt der ambitionierte Newcomer derzeit allerdings etwas kleinere Brötchen. "Unser Ziel ist der Klassenerhalt und dafür sammeln wir Punkte. Auf etwas anderes fokussieren wir uns nicht und schauen auch nicht auf die Tabelle. Wir wissen, dass wir großes Potenzial haben in der Truppe. Aber wir wissen auch, dass wir noch viele richtig harte Brocken vor uns haben", sagte Kalajdzic.