Sichert sich Gladbach das nächste US-Talent?

Jan Huebner via www.imago-images.de

Gladbach-Manager Max Eberl hat wohl Kenan Hot im Blick

Borussia Mönchengladbach ist dafür bekannt, junge Spieler zu entwickeln und ihnen den Sprung zu den Profis zu ermöglichen. Dieser Ruf hilft den Fohlen nun offenbar bei einem der größten US-Talente. Allerdings droht Gladbach im Werben um das Juwel Konkurrenz.

Wie der amerikanische Reporter Kristian Dyer berichtet, absolviert Kenan Hot in dieser Woche ein Probetraining am Niederrhein. Allerdings sollen auch "ein halbes Dutzend" anderer europäischer Vereine am 16-Jährigen interessiert sein.

Kenan Hot to train with Borussia Mönchengladbach (via @MLSMultiplex) https://t.co/f0WV6frCV7 — Kristian Dyer (@KristianRDyer) 12. März 2021

Darunter befinden sich offenbar mehrere Bundesligisten. Konkrete Vereinsnamen werden in dem Bericht jedoch nicht genannt. Im weiteren Verlauf der ersten Jahreshälfte könnte Hot auch bei einem belgischen Klub trainieren, heißt es.

Zuletzt spielte der zentrale Mittelfeldspieler in der Akademie der New York Red Bulls. Im Sommer 2022 plant Hot einen Wechsel an die Duke University, um für die Blue Devils in der Collegeliga aufzulaufen.

Allerdings könnte ein erfolgreiches Training in Europa diesen Schritt verhindern, schließlich schafften in den vergangenen Jahren viele US-Talente den Sprung in die Bundesliga.

Gladbach hat Erfahrung mit US-Talenten

Mit Christian Pulisic und Giovanni Reyna bediente sich Borussia Dortmund gleich zweimal in amerikanischen Nachwuchsakademien. Zudem wagten Ex-Schalke-Profi Weston McKennie oder Leipzigs Tyler Adams erfolgreich einen Wechsel in die Bundesliga.

Gladbach ist ebenfalls schon länger auf dem US-Markt aktiv. Erst im Winter verpflichtete die Borussia Joe Scally von New York City. Der 18-Jährige absolvierte seitdem drei Partien in der Regionalliga-Mannschaft.

Ob Hot eine ähnliche Entwicklung nimmt, bleibt abzuwarten. An Interesse am U-Nationalspieler mangelt es jedoch nicht. Der Rechtsfuß soll nämlich auch bei vielen MLS-Klubs auf dem Zettel stehen.

Gladbach-Manager Max Eberl dürfte die Nebenbuhler jedenfalls mit einem wachsamen Auge zur Kenntnis nehmen.