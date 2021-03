Bundestrainer? Flick verweist auf Bayern-Vertrag

kolbert-press/Christian Kolbert via www.imago-imag

Hansi Flick trifft mit dem FC Bayern am Samstag auf Werder Bremen

Hansi Flick steht für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw wohl nicht zur Verfügung. Ein klare Absage gab der Erfolgtrainer des FC Bayern aber nicht zu Protokoll.

"Ich habe Vertrag bis 2023 und möchte hier bei Bayern München noch sehr erfolgreich arbeiten", sagte der 56 Jahre alte Coach von Bayern München am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Punktspiel gegen Werder Bremen. Auf Nachfrage, ob dies ein klares Nein sei, entgegnete er lediglich: "Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich habe alles dazu gesagt."

Flick galt nach der Absage von Liverpools Teammanager Jürgen Klopp als heißester Kandidat für das Erbe seines früheren Chefs. Löw, mit Assistent Flick 2014 Weltmeister, wird sein Amt nach der EM im Sommer vorzeitig aufgeben.

Der deutsche Rekordmeister erwarte von ihm, "dass ich mich zu 100 Prozent auf Bayern München und die Mannschaft konzentriere. Da hat die Mannschaft ein Recht drauf", sagte Flick.

Spekulationen über seine Zukunft verbieten sich daher, betonte er: "Ich habe von Anfang an gesagt, dass mich das Hier und Jetzt interessiert. Darin lebe ich."

Die wichtigsten Aussagen der Bayern-PK:

+++ Flick über seine Anforderungen beim Job +++

"Ich brauche drei Faktoren: Vertrauen/ Loyalität, die Qualität muss da sein und es muss Spaß machen."

+++ Flick über das Verhältnis zu Rummenigge +++

"Wir haben sechs Titel geholt und spielen sehr guten Fußball. Da kann man als Trainerteam und als Mannschaft eine gewisse Wertschätzung bekommen. Der Austausch zwischen uns ist sehr wertschätzend."

+++ Flick über Löws Entscheidung +++

"Jogi hat mich einen Tag vorher angerufen und mit gesagt, dass er sich entschieden hat, diesen Schritt zu gehen. Im ersten Moment war ich schon überrascht. Er hat eine sehr, sehr gute Arbeit für den deutschen Fußball geleistet, es war mit die größte Ära. Er kann stolz sein, was er geleistet hat."

+++ Flick über sein Verhältnis zu Salihamidzic +++

"In einer Partnerschaft kann es immer wieder zu Unstimmigkeiten kommen. Wir sind beide beim FC Bayern angestellt. Letztendlich ist entscheidend, dass der FC Bayern erfolgreich ist. Wir bringen uns beide ein, das ist eine normale Zusammenarbeit."

+++ Flick über die Personallage +++

Pavard ist hinzugekommen, bei David Alaba müssen wir noch abwarten, gestern konnte er nicht trainieren. Wir treffen uns heute später und dann entscheiden wir, ob er mitfährt."

+++ Flick über Werder +++

"Wir müssen uns um uns kümmern und nicht nach Leipzig schauen. Bremen hat eine sehr gute Defensive, sie stehen sehr kompakt und lassen wenig Räume zu. Das haben wir im Hinspiel erfahren. Deshalb ist es wichtig, dass wir da sind, aggressiv auch gegen den Ball spielen und mit Ball gute Lösungen haben."

+++ Flick über die Unruhe +++

"Die Unruhe war in der Anfangszeit von mir viel größer, da wurde spekuliert, wer der Cheftrainer wird. Das ist aktuell kein Thema."

+++ Flick über eine mögliche generelle Absage +++

"Ich möchte diese Spekulationen generell nicht kommentieren."

+++ Flick über seine Laufbahn +++

"Ich habe von Anfang gesagt, dass mich weder die Vergangenheit noch die Zukunft großartig interessiert. Ich lebe im Jetzt. Als ich im November 2019 angefangen habe, hieß es erst, dass ich Trainer für zwei Spiele bin, dann Interimstrainer bis zum Saisonende. Dann haben wir die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Ich kümmere mich jetzt um das Spiel gegen Werder Bremen. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich brauche keine Pause, weil ich erst kurz in dem Amt bin. Jürgen (Klopp) macht das schon länger."

+++ Flick über das DFB-Gerücht +++

"Es ist klar, was für ein Thema aktuell wichtig ist. Deshalb eine Einschätzung, wie ich die Dinge sehe. Ich habe eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit beim DFB gehabt, gerade mit Jogi Löw an der Spitze, der ein feiner Mensch ist. Es war eine absolut vertrauensvolle Zusammenarbeit. Jetzt bei Bayern München ist es genauso. Ich habe eine Mannschaft, mit der ich sehr gerne zusammenarbeite und einen super Staff. Es macht mir genau wie damals beim DFB sehr viel Spaß. Ich habe einen Vertrag bis 2023 und will bei Bayern München noch erfolgreich arbeiten und Titel gewinnen. Es ist keine Zeit, Spekulationen über meine Zukunft zu betreiben."

+++ Die Bayern-PK beginnt +++

Hansi Flick ist bereit, die Pressekonferenz beginnt.

+++ Gleich geht's los +++

In wenigen Augenblicken startet die Pressekonferenz des FC Bayern. Wird Hansi Flick die DFB-Gerüchte kommentieren?

+++ Verlässt Flick den FC Bayern? +++

Nach dem angekündigten Abschied von Joachim Löw gilt Hansi Flick als heißer Kandidat auf den Bundestrainer-Posten. Ein vorzeitiger Abgang vom FC Bayern scheint nicht völlig ausgeschlossen, heißt es in Medienberichten. Auf der Pressekonferenz könnte der 56-Jährige Stellung zu seiner sportlichen Zukunft nehmen.

+++ FC Bayern mit offener Rechnung +++

In der Hinrunde kam der Rekordmeister gegen Werder Bremen nicht über ein 1:1 hinaus. Maximilian Eggestein hatte die Norddeutschen in Führung gebracht, bevor Kingsley Coman den Ausgleich erzielte. Ein erneuter Patzer könnte die Münchner im Fernduell mit RB Leipzig die Tabellenführung kosten.