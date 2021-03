BVB-Verteidiger Schulz offenbart seinen "kleinen Traum"

David Inderlied/Kirchner-Media

Trifft mit dem BVB auf seinen Ex-Klub Hertha BSC: Nico Schulz

Seit 2019 steht Nico Schulz bei Borussia Dortmund unter Vertrag - bislang auf persönlicher und mannschaftlicher Ebene mit überschaubarem Erfolg. Dennoch peilt der 27 Jahre alte Nationalspieler in dieser Saison einen ganz bestimmten Titel mit dem BVB an.

Ein mögliches DFB-Pokalfinale in seiner Heimatstadt Berlin wäre für Schulz "ein kleiner Traum", wie er gegenüber "BVB-TV" erklärte. "Ich war bei so vielen Pokalfinals als Zuschauer da. Dann in meiner Stadt einen Titel zu gewinnen mit dem BVB, wäre das Größte, was ich bis jetzt erlebt habe. Wir haben noch das Halbfinale vor der Brust. Aber klar ist, dass wir den Titel natürlich holen wollen."

Zunächst aber stehen für die Dortmunder im Kampf um die so wichtige Champions-League-Qualifikation auch in der Bundesliga noch schwierige Aufgaben an. Am Samstag empfängt der BVB im heimischen Signal Iduna Park Schulz' Ex-Klub Hertha BSC.

"Es ist immer noch ein besonderes Spiel für mich. Ich habe bei Hertha gespielt seit ich sieben und bis ich 21 war. Ich kenne immer noch viele Leute, die im Verein arbeiten. Es ist etwas Besonderes, gegen 'meine' Hertha zu spielen. Ich will ihnen aber natürlich auch nichts schenken", sagte der Außenverteidiger, der für die Borussia in dieser Saison erst 14 Pflichtspiele absolvierte.

Hertha BSC: Lob für Pál Dárdai

Herthas neuer alter Coach Pál Dárdai sei "ein guter Trainer", lobte Schulz. "Er legt sehr viel Wert auf Disziplin und Zusammenhalt auf dem Platz. Außerhalb ist er aber auch immer für einen Spaß zu haben. Er bringt immer eine gewisse Lockerheit mit rein."

Dárdai werde seine Spieler vor dem BVB-Duell "voll motivieren, wird ihnen bestimmt auch sagen, dass wir müde sind nach den ganzen Spielen, die wir hatten", mutmaßte Schulz.

Der ehemalige Hoffenheimer, für den Dortmund vor eineinhalb Jahren satte 25,5 Millionen Euro Ablöse überwies, stellte jedoch klar: "Wir sind vorbereitet, wir hatten schon so viele Englische Wochen. Das kennen wir, sodass wir Samstag auf den Punkt da sind."

BVB: Erling Haaland "eine vollkommene Maschine"

Ein Faktor für den BVB dürfte auch gegen Hertha BSC wieder Torjäger Erling Haaland sein. "Auf dem Platz ist der Typ einfach unfassbar. Er ist eine vollkommene Maschine - mental, aber auch körperlich", schwärmte Schulz von dem 20-jährigen Norweger. Haaland gebe "immer hundert Prozent. Er lässt kaum Chancen liegen. Gefühlt ist er von anderen Mannschaften nicht zu verteidigen. Er ist im Training auf jeden Fall genauso ehrgeizig wie im Spiel."

Auch unter der Woche in der Königsklasse rettete Haaland seine Farben einmal mehr. Sein Doppelpack im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla (2:2) bedeutete das Weiterkommen. "Es war ein harter Kampf. Wir waren darauf vorbereitet, dass Sevilla alles geben wird", blicke Schulz auf die dramatische Begegnung zurück.

Die zweite Halbzeit habe "chaotisch angefangen, das habe ich in der Art auch nicht erlebt", kommentierte der Defensivakteur die VAR-Posse um Haalands zweiten Treffer. Schulz sagte weiter: "Zum Ende ist es leider nochmal eng geworden. Aber wir sind sehr froh, dass wir die nächste Runde erreicht haben."